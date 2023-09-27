27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
27.09.2023
Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
27.08.2021
Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области
24.06.2021
Спустя четыре месяца кинолог-спасатель из Златоуста встретился со спасенным псом Максом
21.06.2019
У кинологов России - юбилей
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023