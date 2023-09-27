Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея

В Челябинске полицейские кинологи торжественно проводили на пенсию служебную собаку по кличке Грей в возрасте 11 лет и шести месяцев.

Как отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка, Грей прослужил в правоохранительных органах на три с половиной года больше положенного восьмилетнего срока – позволяло здоровье, а навыки четвероного оказались очень ценны.

Служебный пес работал по профилю «Розыск по запаховым следам». Благодаря своим талантам и острому нюху Грей внес большой вклад в розыск преступников и раскрытие преступлений. Интересно, что он продолжил дело своего отца Гордона, который также служил в органах внутренних дел. Закончил свою службу Грей в патрульно-постовой службе управления МВД России по городу Челябинску.

Четвероногого напарника проводили со всеми почестями, подарили новый поводок, шлейку и собачьи лакомства. Пса забрал на попечение полицейский, чьим верным напарником Грей был последние года (других желающих забрать Грея к себе было предостаточно, так как в подразделении его любят все).

Отметим, традицию организовывать проводы служебным собакам по завершению службы в органах внутренних дел ввела начальник Центра кинологической службы УМВД России по городу Челябинску майор полиции Ольга Костылева.