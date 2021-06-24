24.06.2021
Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД
23.06.2021
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
23.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 июня
23.06.2021
Главы муниципальных образований Челябинской области защищаются от ковида
23.06.2021
Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»
23.06.2021
"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма
Челябинские коммунальщики взялись за санобработку
24.06.2021
В Челябинской области растет доля молодых среди заболевших ковидом
24.06.2021
Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД
23.06.2021
В Челябинской области ковид продолжает отменять массовые мероприятия
23.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021