Челябинские коммунальщики взялись за санобработку

Челябинские коммунальщики возобновили санитарную обработку дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов. Это рекомендовала сделать глава города Наталья Котова в связи с ухудшением эпидобстановки.



На этот призыв уже откликнулись ООО «Интарный 24», ДЕЗ Калининского района, УК «Абсолют», «Ремжилзчик Советского района», ООО «Деметра». В первую очередь обрабатываются те места, с которыми больше всего соприкасаются граждане: лифты, перила, дверные ручки. Кроме того, дезинфекцию проводят на детских площадках, уделяя особое внимание малым архитектурным формам.





По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства города, за последние сутки обработано более 90 тысяч квадратных метров придомовых территорий. Дезинфекция проводится безопасными для людей обеззараживающими растворами. Жители могут узнать график и периодичность обработки в своих управляющих компаниях.

Напомним, в понедельник, 21 июня, на аппаратном совещании в администрации Котова потребовала усилить контроль за санитарной обработкой подъездов и дворов.

Продолжить обработку общественных пространств города Наталья Котова поручила заместителю главы города по городскому хозяйству Александру Астахову и заместителю главы города по социальному развитию Сергею Авдееву. Это связано с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции.