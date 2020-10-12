Котова потребовала усилить контроль за санитарной обработкой подъездов

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным ежедневно проверять, как проводится санитарная обработка подъездов и дворов. Это связано с ростом заболевших в городе «ководом» и ОРВИ.

Об этом глава Челябинска сказала сегодня, 12 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Контролируйте обработку на дворовых территориях и в подъездах. Проводите разговоры с представителями управляющих компаний. Не просто верьте тому, что они говорят, а проверяйте по факту. В городе всплеск заболеваний», - сказала подчиненным Наталья Котова.

Напомним, по поручению главы города Натальи Котовой в областном центре также ежедневно ведется санитарная обработка общественного транспорта. Также увеличено количество проверок на соблюдение масочного режима среди водителей и пассажиров.