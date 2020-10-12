ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Котова потребовала усилить контроль за санитарной обработкой подъездов

Общество
Сегодня, 10:50
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным ежедневно проверять, как проводится санитарная обработка подъездов и дворов. Это связано с ростом заболевших в городе «ководом» и ОРВИ.

Об этом глава Челябинска сказала сегодня, 12 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Контролируйте обработку на дворовых территориях и в подъездах. Проводите разговоры с представителями управляющих компаний. Не просто верьте тому, что они говорят, а проверяйте по факту. В городе всплеск заболеваний», - сказала подчиненным Наталья Котова.

Напомним, по поручению главы города Натальи Котовой в областном центре также ежедневно ведется санитарная обработка общественного транспорта. Также увеличено количество проверок на соблюдение масочного режима среди водителей и пассажиров.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:53
Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать
Общество
Сегодня, 11:28
В Челябинской области за сутки подтверждено 95 новых случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 10:08
Жительницам Златоуста разъяснили, где они теперь будут рожать
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Сегодня, 11:26
В Челябинске на площади Революции вместо подземного появится наземный переход
Сегодня, 10:42
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
Сегодня, 10:08
Жительницам Златоуста разъяснили, где они теперь будут рожать
Сегодня, 09:42
В Челябинске командующий ЦВО вручил военным ключи от служебных квартир в новостройках
Вчера, 17:14
У главы Троицка подтвержден коронавирус
Вчера, 16:47
Ковид оборвал жизнь еще одного медработника
Вчера, 15:54
В Челябинске набирает обороты скандал с застройкой в городском бору
Вчера, 12:05
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Челябинске, Ката-Ивановске и Уйском районе
Вчера, 11:54
В Челябинской области за сутки подтверждено 97 новых случаев коронавируса
10.10.20 21:34
В Златоусте недовольны перепрофилированием роддома под ковидный госпиталь, в Коркино молчат
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Крупным планом
Сегодня, 11:32
Ветераны радиозавода «Полет» бьют тревогу по поводу срыва гособоронзаказа
Новости
Сегодня, 11:53
Общество
Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать
Сегодня, 11:48
Общество
Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища
Сегодня, 11:45
Общество
В челябинском Доме офицеров ведутся противоаварийные работы
Сегодня, 11:28
Общество
В Челябинской области за сутки подтверждено 95 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:05
Происшествия
В посылке – жестяные банки: житель Челябинска стал жертвой мошенника из Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Сегодня, 11:53
Общество
Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать
Сегодня, 11:48
Общество
Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища
Сегодня, 11:45
Общество
В челябинском Доме офицеров ведутся противоаварийные работы
Сегодня, 11:28
Общество
В Челябинской области за сутки подтверждено 95 новых случаев коронавируса
10.10.20 15:59
Общество
В Челябинске отсутствие масок у продавцов грозит закрытием магазинов и ТРК
Теги
Наталья Котова
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика