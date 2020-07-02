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Челябинские медики - в числе лучших врачей страны

Фото: 
предоставил Александр Гузь
Общество
Сегодня, 16:09
Автор: 
Евгения Александрова

Двое челябинских медиков оказались в числе сильнейших врачей страны, заняв первое и второе места в традиционном ежегодном всероссийском конкурсе "Лучший врач года".

Заведующий гинекологическим отделением клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Евгений Правдин завоевал первое место в номинации "Лучший акушер-гинеколог". Ему вручили главную награду конкурса - статуэтку богини здоровья, хрустальную Гигиею.

Заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Александр Гузь занял второе место в номинации "Лучший онколог".

В общей сложности на всероссийский этап конкурса "Лучший врач года" поступило почти 500 письменных работ из 51-го региона страны. Номинаций было 29. Победители представляли 33 субъекта Российской Федерации.

Александр Гузь рассказал агентству "Урал-пресс-информ", что в конкурсе участвовал впервые. Свою работу на конкурс он подал в феврале этого года, рассказав в ней об итогах врачебной деятельности, достижениях своего отделения, участии в конференциях, указав имеющиеся публикации.

"Сначала проводился областной конкурс, я занял в нем первое место. Того, что стану вторым на уровне страны, не ожидал. Очень рад, что так случилось. Это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива отделения, в котором работает пять человек. Наши доктора владеют всеми необходимыми для успешной и эффективной работы навыками и методиками. Один бы я такое не потянул. Моя заслуга состоит лишь в том, что я руковожу замечательными специалистами, которые хотят и умеют работать", - сказал Александр Гузь.

Врачи данного отделения специализируются на редкой и сложной патологии - лечат злокачественные опухоли головы и шеи.

"Мы единственное учреждение в Челябинской области, которое занимается хирургическим лечением этой группы пациентов. Мы осуществляем практически весь спектр хирургических вмешательств, которые в принципе проводятся в России. Среди регионов это достаточно высокий уровень", - отметил Александр Гузь.

В своей работе медик рассказал, что региональный диспансер способен оказывать своим пациентам специализированную высокотехнологичную помощь в полном объеме, помогая сложным пациентам выздороветь.

Александр Гузь отметил, что опухоли головы и шеи (в том числе это рак гортани, языка, щитовидки) - не очень распространенный в Челябинской области вид онкологических заболеваний. Например, рак щитовидной железы ежегодно выявляется в среднем у 800 человек. Эта болезнь чаще настигает женщин, чем мужчин. Представители сильного пола больше, чем женщины страдают от рака гортани - как более активные курильщики. Молодые пациенты, по словам онколога, к счастью, в его отделение попадают очень редко.

"В своем отделении мы проводим не только хирургические, но и реконструктивно-пластические операции, что позволяет реабилитировать пациентов как можно раньше. Реабилитацию проводим в основном голосовую. Занимаемся установкой голосовых протезов, закрытием дефектов на лице и шее, возникающих вследствие хирургического вмешательства. Реконструируем язык, дно полости рта. Это микрохирургические операции, они являются новым направлением деятельности нашего отделения", - сообщил Александр Гузь.

Кроме того, под его началом специалисты-онкологи осуществляют лазерную резекцию гортани - данная операция позволяет без каких-либо разрезов на коже, бескровно удалять опухоли гортани на голосовых складках (практически без потери голоса, сохраняя пациенту жизнь и качество жизни).

"Прогнозы всегда разные - в зависимости от вида опухолей и стадии заболевания. Мы призываем южноуральцев обращаться к нам за помощью на ранних стадиях болезни, когда вероятность успешного лечения очень высока", - подчеркнул Александр Гузь.

Успешный и перспективный специалист является выпускником медакадемии, в которой проучился с 2001-го по 2007-й год, после чего поступил в ординатуру по специальности "Онкология". Выпустился в 2009-м году.

Онкологическое отделение опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Александр Гузь возглавил в 2012-м году, будучи совсем молодым (родился в 1984-м году, сейчас ему 36 лет). До этого, с 2009-го по 2012-й год, один из лучших онкологов страны работал здесь врачом.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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