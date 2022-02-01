Челябинские огнеборцы отмечают юбилей службы

Сегодня, первого февраля, третий пожарно-спасательный отряд главного управления МЧС России по Челябинской области отмечает юбилейную дату – 30 лет.

Ежедневно на дежурство заступают караулы подразделений третьего пожарно-спасательного отряда. На сегодняшний день на территории Челябинска дислоцируются десять пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы, и три субъектовые пожарные части. Около тысячи огнеборцев – вот численный состав сегодняшней городской пожарной охраны. На них возложена огромная ответственность – стоять на страже покоя и безопасности мегаполиса. С каждым днём территория города прирастает новыми квадратными метрами жилья, возводятся предприятия различного рода деятельности, растет численность населения. Естественно, с этим возрастают и потенциальные риски, и, как следствие, служебная нагрузка на сотрудников пожарной охраны.

«Профессионализм сотрудников противопожарной службы не подвергается сомнению. И лозунг «Мы первыми приходим на помощь!» - не просто красивая фраза, она зарекомендовала себя самоотверженностью огнеборцев. К сожалению, полностью предотвратить огненную беду очень сложно, ведь человеческий фактор продолжает играть ключевую роль в причинах возникновения пожаров. Поэтому на первый план выходит профилактика возгораний. Челябинские пожарные проводят поквартирные обходы с целью обучения населения правилам пожарной безопасности, учебные эвакуационные мероприятия на объектах социальной сферы, экскурсии учащихся в пожарные депо и не только это. Хочется напомнить и горожанам о культуре безопасного поведения: предупредить возникновение чрезвычайной ситуации намного проще и легче, чем просто рассчитывать и надеяться на ее благополучный исход», - сообщили в МЧС.

Поздравляем всех причастных к пожарному делу с юбилейной датой.

Для справки:

Первые упоминания о пожарном деле в столице Южного Урала обнаружены в документах XVIII века. Так, в ведомости 1782 года сказано о наличии сарая для хранения пожарного инвентаря в уездном городе Челябинск. В 1825 году местный городничий выдвинул предложение сосредоточить все пожарные инструменты при полиции, чтобы в случае пожара ими можно было воспользоваться. Однако городская дума отказалась передать пожарные инструменты, заявив, что уже есть сарай, где все хранится, и обыватели, если в городе произошел пожар, должны бежать именно к нему. Несколько раз пришлось собираться городским законотворцам, чтобы решить и такой актуальный вопрос, как обязательное отчисление денег с отдельных лиц и организаций на содержание и ремонт пожарного инвентаря.

Окончательно решился вопрос о создании штатной пожарной команды в Челябинске в конце 1849 года. 29 декабря 1849 года (а, по новому стилю 10 января 1850 года) указом Оренбургского губернатора Н.В. Балкашина в пожарные (с жалованием по 35 рублей в год) были наняты служители в количестве 8 человек. При найме будущие пожарные давали подписку неотлучно находиться при лошадях и пожарных инструментах, в трезвом виде. Приемом ведал городничий, он же увольнял людей неспособных к пожарной службе. Именно эта дата и является официальной датой рождения пожарной охраны Челябинска, и в этом году ей исполнилось уже 172 года.

Однако через два года 28 февраля 1852 года на общем собрании штатная пожарная команда была ликвидирована. Борьбу с огненной стихией возложили на общественную команду по списку обывателей с указанием, кто и что должен делать при пожаре. Только в начале семидесятых вновь вернулись к решению актуального вопроса – созданию профессиональной пожарной команды. Наступил новый этап в развитии службы.

В 1881 году городской управой по смете расходов на пожарную охрану было предусмотрено 1538 рублей: на жалование трем сторожам на каланче, четырем пожарным служителям при обозе, одному смотрителю пожарного обоза, а также на содержание восьми лошадей. 16 июня 1901 года в присутствии Городского главы и гласных был проведен молебен по случаю окончания постройки первого типового пожарного депо и каменной каланчи на Северном Бульваре (ныне – улица Калинина).

За первое десятилетие XX века при активной помощи Вольного пожарного общества было построено четыре депо для пожарных частей, в которых была организована круглосуточная служба малочисленных дежурных караулов.

После Гражданской войны и разрухи в городе остались две пожарные части. Только вот огненная беда в дома горожан реже приходить не стала. Остро встает вопрос возрождения и развития пожарной охраны. На всех действующих и строящихся предприятиях организовывают профессиональные или добровольные пожарные подразделения. Так создавался гарнизон пожарной охраны.

В годы Великой Отечественной войны на долю огнеборцев столицы Южного Урала выпали новые испытания. В Челябинск были эвакуированы десятки предприятий страны, вместе с ними в город прибыли более 100 тысяч человек. Пожарные с честью выдержали испытания того времени: на охраняемых объектах не было допущено крупных пожаров, которые остановили бы выпуск оборонной продукции.

В послевоенный период перед пожарной охраной стояли сложные задачи поддержания высокого уровня пожарной безопасности восстанавливаемых и развивающихся отраслей народного хозяйства, усиления противопожарной защиты энергетических комплексов, крупных строек, учреждений социальной сферы и других объектов.

В 1970-80-е годы была выработана более стройная система подготовки и переподготовки пожарных кадров, широкомасштабно проводилась профилактическая работа, создавались новые пожарные подразделения, на вооружение поступали современная боевая техника и пожарно-техническое оборудование.

Наконец, первого февраля 1992 года для координирования работы районных и объектовых частей был создан городской отряд пожарной охраны. За прошедшие годы учреждение прошло не одну реорганизацию и смену наименования, но цель его деятельности всегда оставалась неизменной – предупреждение пожаров, борьба с огнем и помощь попавшим в беду.