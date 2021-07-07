Челябинские онкологи провели съезд федерального масштаба

В Челябинске состоялся съезд онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики УрФО, который приобрел масштаб федерального. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране конференция проходила в смешанном формате и большая часть участников присутствовала дистанционно. По подсчетам организаторов мероприятия – ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» и ЧООО «Ассоциация врачей онкологического профиля» – за два дня профессиональный форум посетили 300 врачей-онкологов со всей России, также было зафиксировано 10 568 онлайн-подключений к мероприятию по видеосвязи.

«В течение двух дней съезда – первого и второго июля - параллельно работали семь секций, это уровень хорошего федерального съезда. А количество подключившихся онлайн убедительно говорит о высоком уровне докладов и не менее высоком интересе к нашему уральскому онкологическому сообществу. Ведь сегодня во всемирной сети много профессиональных конференций и семинаров по онкологии, специалисты насыщены информацией. ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» убедительно показал, что мы умеем не только хорошо лечить пациентов, но и организовывать научные мероприятия всероссийского уровня, и я очень горжусь своей принадлежностью к этой сплоченной, дружной и грамотной команде», – говорит и.о. ректора ЮУГМУ, главный радиолог и онколог Минздрава РФ по УрФО, академик РАН Андрей Важенин.

На съезде были озвучены 300 докладов, посвященных всем аспектам борьбы с раком. Выступили специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени им. Н.Н. Петрова, Национального медицинского исследовательского центра радиологии, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Томского национального исследовательского медцентра РАН и многих других организаций. Но подавляющее большинство инновационных наработок, по праву хозяев профессионального форума, представили специалисты ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» и Южно-Уральского государственного медуниверситета.

«Планка всех докладов была очень высокой. Как онколога меня безусловно заинтересовала серия мастер-классов «Хирургия при злокачественных опухолях репродуктивной системы», которые накануне съезда вместе со своей командой провел в «ЧОКЦОиЯМ» Александр Петровский, заместитель директора по образовательной деятельности ФГБУЗ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, заведующий хирургическим отделением № 15. За онлайн-трансляцией из операционной следили более полутора сотен челябинских специалистов, это прекрасный опыт, не менее интересным был и его доклад. Очень сильными были выступления коллег, представляющих ленинградско-петербургскую школу онкогинекологии, которая внесла огромный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой онкогинекологической науки. Но самым сильным и приятным впечатлением стало то, что уровень докладов челябинских онкологов ни в чем не уступал докладам ведущих онкологов России, при этом большинство наших ребят – достаточно молодые врачи. Это очень почетно», – рассказал Андрей Важенин.

Участники съезда подробно рассмотрели новейшие методики диагностики новообразований и последние достижения онкологии: онкохирургии, противоопухолевого лекарственного лечения и радиотерапии. В связи с нынешней ситуацией возникла и совершенно новая тема: работа службы в период эпидемии COVID-19.

«Коронавирус не отменяет другие заболевания, и число онкобольных остается тем же. Но при этом возникают две проблемы. Во-первых, удлиняется путь, по которому к нам приходят пациенты, потому что медорганизации заняты ковидными проблемами. И вторая- любая онкоклиника – это уязвимая мишень для вируса, так как здесь находятся люди с ослабленным иммунитетом и серьезными проблемами со здоровьем. При таких условиях удерживать онкослужбу в эффективном рабочем состоянии – нелегкая задача, поэтому обмен опытом в этой сфере невозможно переоценить. ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» представил коллегам свой непростой опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, в челябинском онкоцентре были пересмотрены внутренние пути коммуникаций пациентов, мы существенно сократили количество больных в палатах, организовали компактные группы перемещения и, увы, максимально ограничили контакты наших пациентов с окружающим миром», – рассказал Андрей Важенин.