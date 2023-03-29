Челябинские пловцы с ограниченными возможностями здоровья взяли восемь медалей чемпионата России

Пловцы челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали восемь медалей чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

На турнире в Краснодаре, проходившем в последней декаде марте, воспитанники Михаила Уранова взяли три «золота», два «серебра» и три «бронзы».

Елизавета Сидоренко стала чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем, завоевала серебряную медаль, проплыв стометровку брассом. Бронзовую медаль челябинской спортсменке принес заплыв на спине.

Ирина Девятова признана победительницей чемпионата в плавании брассом на 50-метровой дистанции. На аналогичной дистанции вольным стилем Ирина стала второй.

Третий результат воспитанница Михаила Уранова показала в комплексном плавании на 150-метровой дистанции.

Дмитрий Черняев взял «золото» чемпионата в комплексном плавании на двухсотметровой дистанции и «бронзу» за стометровку брассом.