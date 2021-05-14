Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного

В Челябинске из-за наступившей жары, аномальной для этого времени года, пляжи могут открыть раньше обычного (традиционно купальный сезон в регионе стартует первого июня).

Вопрос о досрочном открытии купального сезона администрация города рассматривает в настоящее время. Дата пока не называется.

По этой же причине глава Челябинска Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на водоемах южноуральской столицы.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления информационной политики городской администрации Ксения Дурманова, в этом году в Челябинске будет работать шесть муниципальных пляжей на Шершнях, Первом озере и Смолино, в том числе три новых – в микрорайоне Чурилово, на Новороссийской и на Шершневском водохранилище.