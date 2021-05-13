Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области

Поисковики из Челябинской области в течение двух недель проводили раскопки на урочищах Гайтолово и Тортолово в 50 километрах от Санкт-Петербурга.

В этих местах в августе 1943 года погибла 73-я отдельная морская стрелковая бригада, в составе которой воевали уроженцы Карабаша и Кыштыма.

В состав поисковой экспедиции «Путь к Победе» вошли школьники и студенты из Челябинска, Варны, Коркино, Кыштыма и Карабаша. Помощь в организации экспедиции оказал Благотворительный фонд РМК. Компани профинансировала покупку билетов для поисковиков, экипировку, питание и экскурсии в Санкт-Петербург и Великий Новгород.

Как сообщает пресс-служба РМК, за время экспедиции участники отыскали останки 136 солдат. Их захоронили в Ленинградской области в братской могиле на мемориале «Синявские высоты». Также ребята нашли три медальона и рукоятку от пистолета ТТ. Один медальон оказался пустым, а два с данными солдат отправили на экспертизу в Москву. Как только информация о погибших солдатах станет известна, её передадут родственникам.

«Ребята проделали колоссальную работу. Сколько имён до сих пор остаются неизвестными. Родственники ищут их и собирают по крупицам информацию уже более 70 лет. И то, что нашли участники поискового движения, те зацепки, которые могут раскрыть нам судьбу хотя бы нескольких погибших солдат, – это огромное счастье. Несколько семей наконец узнают правду о гибели своих дедов и прадедов», - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

СПРАВКА

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы Фонда поддержку получили более 300 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило почти 2,3 миллиарда рублей.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.