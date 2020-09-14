Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат

Семь студентов из Челябинска приняли участие в военно-исторической экспедиции «Дальневосточный фронт». На местах боев Второй мировой войны были найдены и торжественно перезахоронены останки двух советских солдат, а останки трех японских военнослужащих будут переданы представителям Японии.

Также во время поисковых работ челябинские поисковики нашли штык- нож от японской винтовки «Арисака, который будет передан в Южно-Сахалинский музейно-мемориальный комплекс Победа в экспозицию по русско-японской войне.

«Так как бойцы были без опознавательных знаков, личных вещей и медальонов, установить их судьбу будет сложно. В любом случае они перезахоронены на воинском мемориале в небольшом селе Победино. Всего на острове Сахалин числятся пропавшими без вести 170 человек. Для поисковиков — это небольшая цифра. Однако важно сохранить память о жертвах войны, – рассказал Гуринович Евгений председатель регионального совета «Поисковое движение России» в Челябинской области Евгений Гуринович.

Экспедиция проходила с 27 августа по 13 сентября в Смирныховском районе Сахалинской области. Это места боевых действий 79-й стрелковой дивизии по прорыву обороны Харамитогского укрепрайона в августе 1945 года. Именно там по болотам и склонам карабкались челябинские студенты, чтобы найти останки воинов Красной Армии.

Данное мероприятие было организовано «Поисковым движением России» и объединило около ста человек из 30 регионов. Помимо поисков, молодые люди слушали лекции по истории боевых действий на территории Смирныховского района. В работе поисковых отрядов участвовали студенты из Челябинского государственного университета и института культуры.