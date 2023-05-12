Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» нашел поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области

Они должны обрести имя и бессмертие: Поисковый отряд «Импульс» при управлении судебных приставов Челябинской области вернулся из экспедиции, в ходе которой поднял останки пятерых бойцов на местах боев в Тверской области. Найденные медальоны помогли определить данные трех погибших воинов, один из которых – южноуралец. Западнодвинские поисковики, которые работали параллельно с приставами нашли останки и медальоны еще двух уроженцев Челябинской области.

Главное управление ФССП России по Челябинской области ищет родственников южноуральских бойцов, поднятых поисковиками в Тверской области.

В августе 1941 года на подходах к Москве велись кровопролитные бои для сдерживания фашистских войск. Одна из известных оборонных линий – Двинский рубеж. Здесь перед советскими войсками поставили задачу: остановить фашистские орды любыми средствами. Останки тех, кто выполнил боевой приказ ценой своей жизни, до сих пор хранит тверская земля.

«Спустя восемь десятилетий в эти глухие заболоченные места пришли поисковики. Раскопки велись под деревней Борок, в лесу, который вырос на месте чистого поля, где шли бои. Останки бойцов лежали на глубине штыка лопаты, их едва прикрывал лесной дерн. Четверо воинов лежали в одном месте, прах еще одного обнаружили в нескольких метрах», - рассказали в пресс-службе судебных приставов региона.

Помимо останков удалось обнаружить пять медальонов. Один медальон был пустой, содержимое второго безнадежно испорчено. В трех медальонах были читаемые документы. В первом – мобилизационное предписание Черепанова Александра Илларионовича, 1909 года рождения. Солдат родился на Алтае, призван из Москвы.

Второй медальон принадлежал Домрачеву Семену Алексеевичу, 1915 года рождения, родившемуся в деревне Сидоровщине Кировской области. Он был призван в августе 1941 года, погиб в одном из самых первых своих боев. По поиску его родственников также уже начались работы. Останки этих бойцов лежали в одном раскопе.

Третий медальон – Маркин Николай Александрович, 1908 года рождения, уроженец села Мордовские парки Краснослободского района Мордовской АССР. Призван Колхозным РВК Колхозного района (ныне – Уйского) Челябинской области. Его после войны искала жена Маркина Анастасия Семеновна. О ней известно, что она была награждена медалью за материнство. Останки этого бойца лежали отдельно, в нескольких метрах от первого раскопа, где нашли четверых, то есть можно с уверенностью сказать, что останки принадлежат именно этому солдату.

В местах боев на тверской земле параллельно с поисковым отрядом «Импульс» работали местные западнодвинские поисковики. Им также удалось обнаружить останки павших воинов и медальоны, которые свидетельствуют о том, что среди погибших – двое южноуральцев. Это Бухин Николай Данилович, 1906 года рождения, место рождения – Челябинская область Бишкильский район, призван Сосновским РВК. На месте раскопа найден только медальон, ремень, патроны. По сведениям Министерства обороны, он был ранен в тех боях, эвакуирован в госпиталь, а без вести пропавшим числится с апреля 1942 года.

Второй медальон из найденных местными поисковиками принадлежал Рудину Алексею Федоровичу, 1909 года рождения, уроженцу Пензенской области, Мокшанского района. Призван Магнитогорским РВК в июле 1941 года. Его жена Потрясова Пелагея Михайловна (12.12.1912-24.09.1996), уроженка той же местности. Муж и жена работали на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. По данным архива на 1936 год у Рудина был сын. Более подробная информация имеется в распоряжении пресс-службы ГУФССП России по Челябинской области.

ГУФССП России по Челябинской области и поисковый отряд «Импульс» обращаются к журналистам, историкам, педагогам, всем неравнодушным южноуральцам с просьбой о помощи в поиске родственников трех южноуральцев, долгие годы считавшихся пропавшими без вести: Маркина Николая Александровича, Бухина Николая Даниловича, Рудина Алексея Михайловича. Информацию просим сообщать по телефонам пресс-службы ГУФССП России по Челябинской области: (351) 252-53-03, (351) 255-34-50.