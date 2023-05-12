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Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» нашел поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области

Они должны обрести имя и бессмертие: Поисковый отряд «Импульс» при управлении судебных приставов Челябинской области вернулся из экспедиции, в ходе которой поднял останки пятерых бойцов на местах боев в Тверской области. Найденные медальоны помогли определить данные трех погибших воинов, один из которых – южноуралец. Западнодвинские поисковики, которые работали параллельно с приставами нашли останки и медальоны еще двух уроженцев Челябинской области.

Главное управление ФССП России по Челябинской области ищет родственников южноуральских бойцов, поднятых поисковиками в Тверской области.

В августе 1941 года на подходах к Москве велись кровопролитные бои для сдерживания фашистских войск. Одна из известных оборонных линий – Двинский рубеж. Здесь перед советскими войсками поставили задачу: остановить фашистские орды любыми средствами. Останки тех, кто выполнил боевой приказ ценой своей жизни, до сих пор хранит тверская земля.

«Спустя восемь десятилетий в эти глухие заболоченные места пришли поисковики. Раскопки велись под деревней Борок, в лесу, который вырос на месте чистого поля, где шли бои. Останки бойцов лежали на глубине штыка лопаты, их едва прикрывал лесной дерн. Четверо воинов лежали в одном месте, прах еще одного обнаружили в нескольких метрах», - рассказали в пресс-службе судебных приставов региона.

Помимо останков удалось обнаружить пять медальонов. Один медальон был пустой, содержимое второго безнадежно испорчено. В трех медальонах были читаемые документы. В первом – мобилизационное предписание Черепанова Александра Илларионовича, 1909 года рождения. Солдат родился на Алтае, призван из Москвы.

Второй медальон принадлежал Домрачеву Семену Алексеевичу, 1915 года рождения, родившемуся в деревне Сидоровщине Кировской области. Он был призван в августе 1941 года, погиб в одном из самых первых своих боев. По поиску его родственников также уже начались работы. Останки этих бойцов лежали в одном раскопе.

Третий медальон – Маркин Николай Александрович, 1908 года рождения, уроженец села Мордовские парки Краснослободского района Мордовской АССР. Призван Колхозным РВК Колхозного района (ныне – Уйского) Челябинской области. Его после войны искала жена Маркина Анастасия Семеновна. О ней известно, что она была награждена медалью за материнство. Останки этого бойца лежали отдельно, в нескольких метрах от первого раскопа, где нашли четверых, то есть можно с уверенностью сказать, что останки принадлежат именно этому солдату.

В местах боев на тверской земле параллельно с поисковым отрядом «Импульс» работали местные западнодвинские поисковики. Им также удалось обнаружить останки павших воинов и медальоны, которые свидетельствуют о том, что среди погибших – двое южноуральцев. Это Бухин Николай Данилович, 1906 года рождения, место рождения – Челябинская область Бишкильский район, призван Сосновским РВК. На месте раскопа найден только медальон, ремень, патроны. По сведениям Министерства обороны, он был ранен в тех боях, эвакуирован в госпиталь, а без вести пропавшим числится с апреля 1942 года.

Второй медальон из найденных местными поисковиками принадлежал Рудину Алексею Федоровичу, 1909 года рождения, уроженцу Пензенской области, Мокшанского района. Призван Магнитогорским РВК в июле 1941 года. Его жена Потрясова Пелагея Михайловна (12.12.1912-24.09.1996), уроженка той же местности. Муж и жена работали на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. По данным архива на 1936 год у Рудина был сын. Более подробная информация имеется в распоряжении пресс-службы ГУФССП России по Челябинской области.

ГУФССП России по Челябинской области и поисковый отряд «Импульс» обращаются к журналистам, историкам, педагогам, всем неравнодушным южноуральцам с просьбой о помощи в поиске родственников трех южноуральцев, долгие годы считавшихся пропавшими без вести: Маркина Николая Александровича, Бухина Николая Даниловича, Рудина Алексея Михайловича. Информацию просим сообщать по телефонам пресс-службы ГУФССП России по Челябинской области: (351) 252-53-03, (351) 255-34-50.

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10.05.2023 15:36

В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны

10.05.2023 15:21

У дочери художника хранится портрет участника трех революций

10.05.2023 14:46

Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска

10.05.2023 14:05

В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца

10.05.2023 13:35

В Магнитогорске хирурги оперируют грыжи новейшим способом

10.05.2023 12:56

Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса

10.05.2023 12:49

Суд отказал бывшему фельдъегерю из Копейска в смягчении наказания

10.05.2023 12:29

Жители четырех районов Челябинска могут увидеть в своих квартирах «цветную» воду

10.05.2023 11:44

Пожилая жительница Снежинска продала квартиру под влиянием лжеполицейского

10.05.2023 11:44

В Челябинской области лишенный прав водитель погиб, влетев в остановку

10.05.2023 11:30

Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, провели экскурсию по своему блиндажу

10.05.2023 11:13

Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена

10.05.2023 11:01

На улице Рождественского в Челябинске заменили пучинистый грунт под мостом

10.05.2023 10:33

Копейск принимает Всероссийский турнир по боксу

10.05.2023 10:30

День Победы в Челябинске стал по-настоящему ярким событием и объединил тысячи горожан

10.05.2023 10:27

В Челябинске произошло два случая нападения на фельдшеров скорой помощи

10.05.2023 10:10

Шесть лесных пожаров произошло в Челябинской области девятого мая, за неделю - 90

10.05.2023 09:54

Наталья Котова: «Челябинск достойно отметил 9 Мая, спасибо всем причастным к организации праздника»

10.05.2023 09:46

В Челябинской области планируют создать мемориальные захоронения воинов

10.05.2023 09:40

ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу

09.05.2023 20:39

В среду в Челябинской области – ночные заморозки, дожди

09.05.2023 19:54

Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)

09.05.2023 19:36

Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль

09.05.2023 18:38

В Челябинской области чествуют ветеранов войны

09.05.2023 18:01

В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков

09.05.2023 17:42

Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления

09.05.2023 16:02

Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая

09.05.2023 15:38

Южноуральцы с размахом отмечают День Победы

09.05.2023 14:29

Над Челябинской областью подняли Знамя Победы

09.05.2023 13:05

В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей

09.05.2023 12:53

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска