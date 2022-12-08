Челябинские представители «Единой России» высоко оценили производство амуниции для бойцов СВО

Преподаватели и студенты Челябинского социально-профессионального колледжа «Сфера» самостоятельно организовали мастерские по пошиву спальных мешков, рукавиц, вязанию теплых вещей для участников спецоперации на Украине. Волонтерской работой здесь занимаются в свободное от учебы время.

Коллектив «Сферы» в числе первых откликнулся на призыв главы региона, секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера о помощи в сборе спальных мешков для мобилизованных южноуральцев. Педагоги вместе с учениками подбирали материалы и совершенствовали процесс, освоив таким образом производство. Их зимние спальные мешки вошли в первую партию амуниции, доставленную в Чебаркульскую танковую дивизию.

«Попробовали, у нас получилось. После освоили трехпалую рукавицу, потом наши трикотажники подключились и начали вязать теплые носки, балаклавы. Сегодня мы готовы добавить в ассортимент шапки и тактические носилки. Чем дальше, тем больше погружаемся в дело, не хотим останавливаться, понимая, как это важно для нашей Победы. Это тяжелая, но необходимая страница в истории нашей Родины. Просто так перелистнуть ее, никак не поучаствовав, невозможно. Ребята у нас хорошие, ни одного мы не заставляли, кто хочет – участвует, не хочет - никакого порицания. У нас предлагали помощь и студенты заочники, когда пошла информация о нас, даже люди с улицы стали приходить, говорят «мы умеем шить, можно с вами вместе будем помогать», - рассказала заместитель директора по научно-производственной работе социально-профессионального колледжа «Сфера» Инна Пушкарева.

На прошлой неделе колледж отправил очередную партию своих изделий - 80 спальных мешков, 187 пар трехпалых руковиц, 100 пар носков. Ребята постоянно на обратной связи с теми, кто возит вещи на передовую, учитывают пожелания бойцов. Сейчас вот по запросу осваивают пошив тактических носилок для эвакуации раненых бойцов. Студентка третьего курса, конструктор-модельер Анна Витковская гояснила, что процесс изготовления носилок трудоемкий и требует максимальной внимательности.

«Работаем по образцу, тут много скрепляющих узлов, времени уходит много, преподаватели показывают, как скреплять материал, чтобы носилки были крепкими и выдерживали значительный вес. Если у меня есть возможности и необходимые навыки, как я могу не помочь, когда это так важно. Почти все из нашей группы принимают участие в работе, каждый по возможности. Некоторые из колледжа, кто не шьет, пишут письма, делают открытки. Если бы меня услышали бойцы, сказала бы, что очень горжусь ими, восхищаюсь их мужеством и отвагой,именно поэтому я здесь. Они делают очень большое дело для всей нашей страны, мы гордимся ими невероятно. Мои родные тоже гордятся мной, знают, чем я занимаюсь после учебы, сколько часов тут провожу», - делится Анна.

Координатор проекта «Единой России» «Выбирай свое», депутат Заксобрания Дмитрий Клеутин общается с педагогами и студентами, выясняет, какое сырье и нитки необходимы сейчас для работы, какие технологии еще готовы освоить ребята.

«Посмотрели, как изготавливают ребята теплые носки, оценили технологии, которые они совершенствуют, посмотрели, как они делают носилки для раненых бойцов. Делают довольно-таки широкий ассортимент – спальные мешки, балаклавы, шапки, варежки, перчатки, носки, - все то, что сейчас нужно для наших бойцов. Делают это все безвозмездно, колледж на этом не зарабатывает, все это бесплатно отправляется в войска бойцам», - рассказывает Дмитрий Клеутин.

Координатор «Выбирай свое» отметил, что в этом году проект реализуется в рамках народной программы «Единой России» и набирает обороты: до санкционного давления и СВО у промышленников еще возникали вопросы, стоит ли замещать импортную продукцию, а теперь нет.

«Самая главная история, которая сейчас решается в рамках проекта «Выбирай свое», нужно определить, вычленить и соответственно применить те меры поддержки, которые сегодня нужны производителям. Так же пробелы в законодательстве - что мешает нам сегодня изготавливать продукцию качеством выше и ценой ниже импортной? Мы должны прийти к тому, чтобы технологический суверенитет нашей страны всегда находился на должном уровне. Вторая история - у нас сейчас уже есть договоренность с Южно-Уральским государственным университетом по поводу открытия новых производств и стартапов», - отметил Дмитрий Клеутин.