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Фото: ЧРО партии Единая Россиия

Челябинские представители «Единой России» высоко оценили производство амуниции для бойцов СВО

Преподаватели и студенты Челябинского социально-профессионального колледжа «Сфера» самостоятельно организовали мастерские по пошиву спальных мешков, рукавиц, вязанию теплых вещей для участников спецоперации на Украине. Волонтерской работой здесь занимаются в свободное от учебы время.

Коллектив «Сферы» в числе первых откликнулся на призыв главы региона, секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера о помощи в сборе спальных мешков для мобилизованных южноуральцев. Педагоги вместе с учениками подбирали материалы и совершенствовали процесс, освоив таким образом производство. Их зимние спальные мешки вошли в первую партию амуниции, доставленную в Чебаркульскую танковую дивизию.

«Попробовали, у нас получилось. После освоили трехпалую рукавицу, потом наши трикотажники подключились и начали вязать теплые носки, балаклавы. Сегодня мы готовы добавить в ассортимент шапки и тактические носилки. Чем дальше, тем больше погружаемся в дело, не хотим останавливаться, понимая, как это важно для нашей Победы. Это тяжелая, но необходимая страница в истории нашей Родины. Просто так перелистнуть ее, никак не поучаствовав, невозможно. Ребята у нас хорошие, ни одного мы не заставляли, кто хочет – участвует, не хочет - никакого порицания. У нас предлагали помощь и студенты заочники, когда пошла информация о нас, даже люди с улицы стали приходить, говорят «мы умеем шить, можно с вами вместе будем помогать», - рассказала заместитель директора по научно-производственной работе социально-профессионального колледжа «Сфера» Инна Пушкарева.

На прошлой неделе колледж отправил очередную партию своих изделий - 80 спальных мешков, 187 пар трехпалых руковиц, 100 пар носков. Ребята постоянно на обратной связи с теми, кто возит вещи на передовую, учитывают пожелания бойцов. Сейчас вот  по запросу осваивают пошив тактических носилок для эвакуации раненых бойцов. Студентка третьего курса, конструктор-модельер Анна Витковская гояснила, что процесс изготовления носилок трудоемкий и требует максимальной внимательности. 

 «Работаем по образцу, тут много скрепляющих узлов, времени уходит много, преподаватели показывают, как скреплять материал, чтобы носилки были крепкими и выдерживали значительный вес. Если у меня есть возможности и необходимые навыки, как я могу не помочь, когда это так важно. Почти все из нашей группы принимают участие в работе, каждый по возможности. Некоторые из колледжа, кто не шьет, пишут письма, делают открытки. Если бы меня услышали бойцы, сказала бы, что очень горжусь ими, восхищаюсь их мужеством и отвагой,именно поэтому я здесь. Они делают очень большое дело для всей нашей страны, мы гордимся ими невероятно. Мои родные тоже гордятся мной, знают, чем я занимаюсь после учебы, сколько часов тут провожу», - делится Анна.

Координатор проекта «Единой России» «Выбирай свое», депутат Заксобрания Дмитрий Клеутин общается с педагогами и студентами, выясняет, какое сырье и нитки необходимы сейчас для работы, какие технологии еще готовы освоить ребята. 

«Посмотрели, как изготавливают ребята теплые носки, оценили технологии, которые они  совершенствуют, посмотрели, как они делают носилки для раненых бойцов. Делают довольно-таки широкий ассортимент – спальные мешки, балаклавы, шапки, варежки, перчатки, носки, -  все то, что сейчас нужно для наших бойцов. Делают это все безвозмездно, колледж на этом не зарабатывает, все это бесплатно отправляется в войска бойцам», - рассказывает Дмитрий Клеутин.

Координатор «Выбирай свое» отметил, что в этом году проект реализуется в рамках народной программы «Единой России» и набирает обороты: до санкционного давления и СВО у промышленников еще возникали вопросы, стоит ли замещать импортную продукцию, а теперь нет.

«Самая главная история, которая сейчас решается в рамках проекта «Выбирай свое», нужно определить, вычленить и соответственно применить те меры поддержки, которые сегодня нужны производителям. Так же пробелы в законодательстве - что мешает нам сегодня изготавливать продукцию качеством выше и ценой ниже импортной? Мы должны прийти к тому, чтобы технологический суверенитет нашей страны всегда находился на должном уровне. Вторая история - у нас сейчас уже есть договоренность с Южно-Уральским государственным университетом по поводу открытия новых производств и стартапов», - отметил Дмитрий Клеутин.

 

Автор: Светлана Вешкина
спецоперация на Украине
волонтерство
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06.12.2022 11:43

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии

06.12.2022 11:22

В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение

06.12.2022 11:13

Декретный отпуск для мужа

06.12.2022 11:03

В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства

06.12.2022 10:48

Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья

06.12.2022 10:40

В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим

06.12.2022 10:27

Авария в Челябинске унесла жизни двух человек

06.12.2022 09:37

В Челябинске и Копейске из-за мороза отменены занятия в школах для начальных классов

06.12.2022 09:27

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%

05.12.2022 21:31

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду

05.12.2022 21:25

Во вторник в Челябинской области – морозы, местами туманы

05.12.2022 21:16

Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)

05.12.2022 20:21

Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска

05.12.2022 18:11

Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России

05.12.2022 17:24

Юные челябинские спортсмены показали свои силы в многоборье в Екатеринбурге

05.12.2022 17:13

Дело разрушителя исторического здания на Труда, 97 передано судебным приставам

05.12.2022 16:58

Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей

05.12.2022 16:47

Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска

05.12.2022 16:33

В Челябинске будут судить наемного убийцу

05.12.2022 16:24

Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи

05.12.2022 16:04

Назначен новый «главный дорожник» Челябинска

05.12.2022 15:53

Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета

05.12.2022 15:39

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

05.12.2022 15:32

Наталья Котова поручила отрегулировать светофор на перекрестке Молодогвардейцев и Победы

05.12.2022 15:16

Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум

05.12.2022 14:07

Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ