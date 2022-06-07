Челябинские «пятерки» и «шестерки» пошли по своему обычному маршруту

В Челябинске восстановлено движение трамваев пятого и шестого маршрутов на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы, которое было временно закрыто в связи с ремонтом теплотрассы.

Как сообщает сегодня, седьмого июня, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», «пятерки» и «шестерки» направлены по действующим трассам.

Так, трамваи №5 снова ходят по маршруту: ЧЭМК - Горького - Труда - завод имени Колющенко; №6 - ЧГРЭС - проспект Победы - Горького - ЧТЗ.

Напомним, на время закрытия движения по улице Горького пассажиров возил трамвай-челнок.