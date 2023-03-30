30.03.2023
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
30.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
30.03.2023
Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной
30.03.2023
Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге
Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах
16.02.2023
«Шефы» из школьной столовой
25.11.2022
Челябинская школьная столовая вошла в десятку лучших по России
23.11.2022
Челябинская команда готовится к суперфиналу конкурса школьных столовых в Москве
21.11.2022
Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023