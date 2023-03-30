Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах

Челябинские мамы и папы продолжают контролировать организацию питания в школах города.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, проверки (а проходят они на постоянной основе) родительские комиссии проводят без предварительных уведомлений, предупреждая руководство школы о своем визите непосредственно перед входом в учебное заведение.

Напомним, родительский контроль за организацией питания учеников Челябинска был усилен с 20 февраля текущего года по поручению мэра Натальи Котовой.

Как подчеркивает заместитель директора Уральского комбината питания Юрий Егоров, основной задачей комбината является обеспечение надлежащего, а самое главное – безопасного, питания в школах.

«Речь идет о массовом питании, и это, прежде всего, безопасность. Если спросить детей, что для них вкусно, они, и это очевидно, ответят: оладушки, блинчики, шаурма, - отмечает Юрий Егоров. – Мы в обязательном порядке должны давать детям рыбу и субпродукты. Здесь решение проблемы видим лишь в одном – не в том, чтобы отойти от этих норм, а в том, чтобы попытаться найти рецептуру, подачу блюда для детей, которое они будут есть».

О том, как проходят проверки и что думают о качестве питания родители челябинских школьников, можно узнать, посмотрев это видео.