Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей

В Челябинске усилена работа штаба общественного родительского контроля – теперь мамы и папы учеников города вправе проводить проверки организации питания в любом образовательном учреждении, в каком захотят.

Очередные рейды челябинских родителей по учебным заведениям города запланированы на девятое-десятое марта, сообщили в мэрии.

В администрации Челябинска отметили, что в настоящее время дополнительный контроль организации питания во всех школах областного центра в постоянном режиме осуществляют родительские комитеты.

С определенной периодичностью представители от классов выходят с проверками и оценивают качество приготовленной пищи, состояние пищеблоков и обеденных залов.

Такие проверки родители проводят как с уведомлением администрации учреждения, так и без него. Каждый родитель - при желании - может присоединиться к группе контроля; для этого необходимо обратиться к директору школы.

«С десятого февраля в общеобразовательных организациях Челябинска проводятся встречи родителей с представителями организаторов питания, где мамы и папы могут не только задать интересующие их вопросы, но и продегустировать блюда. Такие мероприятия проходят в форме «круглого стола» или родительского собрания. Так, уже состоялись встречи в школах № 4, 10, 42, 57, 72, 78, 137, 140, ОЦ №1. Запланированы встречи с родителями в школах №№ 88, 92, 109, 130, 148», - сообщили в мэрии.

Работа ведется в плановом режиме и будет осуществляться до конца учебного года. На таких встречах присутствуют директор АО «Уральского комбината питания», заместители и руководители службы питания, осуществляющие контроль за питанием в школах. Все специалисты готовы к откровенному разговору с родителями и проведению совместных мероприятий на пищеблоке с целью улучшения качества услуги по организации питания, подчеркивают в мэрии.

На сайте АО «Уральский комбинат питания» размещена рубрика по родительскому контролю, которая пользуется высоким спросом у посетителей. Также на сайте функционирует раздел для обращений, что позволяет усовершенствовать и повысить качество оказываемых услуг по питанию. Все обращения в оперативном режиме обрабатываются специалистами комбината по алгоритму: непосредственный контакт с лицом, обратившимся с вопросами или претензиями по питанию, совместный выход на пищеблок, приглашение к дегустации блюд, ознакомление с производством, сырьем и сотрудниками пищеблока.

МКУ «Контрольно-ревизионное управление» в плановом режиме проводит проверки образовательных организаций Челябинска, кроме того, ведет еженедельный оперативный контроль поступивших по разным каналам обращений и жалоб, на основании которых принимается решение о проведении внеплановой проверки конкретно взятого учреждения.