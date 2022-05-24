24.05.2022
Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима
24.05.2022
Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом
24.05.2022
Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
24.05.2022
Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
24.05.2022
Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии
24.05.2022
Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
18.05.2022
Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
27.04.2022
Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки
06.04.2022
Челябинские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Своих не бросаем»
16.02.2022
Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022