Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Трое военнослужащих оркестра управления Росгвардии по Челябинской области взяли шефство над восемью учениками школы-интерната № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья города Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Челябинской области.

Дирижёр старший лейтенант Иван Кузнецов преподаёт по классу баян, помощник солиста младший сержант Михаил Ишменев обучает ребят игре на духовых, а концертмейстер прапорщик Сергей Аношин подготавливает ударников.

Пока дети знакомятся с инструментами и изучают основы музыкальной грамоты: звучание и написание нот, их длительность, тональности. Занятия проходят два раза в неделю.

С начала нового учебного года музыкальные уроки планируют включить в школьную программу. Занятия по-прежнему будут бесплатными.

Автор идеи, лейтенант Иван Кузнецов закончил военный институт дирижёров военных духовых оркестров военного университета имени князя Александра Невского. В 2021 году офицер Росгвардии стал лауреатом III степени всероссийского историко-просветительского музыкального проекта «Марши наших Побед» со своим произведением марш «Витязь».