Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом, нежели сейчас.

В нынешнем году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошло пять улиц, ведущих к садовым товариществам. Как отмечают в пресс-службе мэрии, это автодорога в поселок Сухомесово - от улицы Чистопольской до железнодорожного переезда; автодорога 13-А – на участке от Троицкого тракта до путепровода через железнодорожные пути (в районе «9 км»); улица Лыжных батальонов - от кольцевой развязки до границ Челябинска; улица Валдайская - от Героев Танкограда до проспекта Победы; улица Механическая - от Валдайской до Меридиана.

В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что на двух из ремонтируемых в этом году объектов работы уже окончены - на автодороге в поселок Сухомесово и на улице Механической.

На улице Лыжных батальонов осталось нанести горизонтальную разметку, а на Валдайской - обустроить тротуары.

На автодороге 13-А от Троицкого тракта до путепровода через железнодорожные пути подрядчики ведут замену бордюрного камня и профилирование обочин.