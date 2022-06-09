09.06.2022
Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом
09.06.2022
Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск
09.06.2022
В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда
09.06.2022
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом
05.05.2022
Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста
22.04.2022
В 2022 году цена проезда по «садовым» маршрутам Челябинской области вырастет
21.04.2022
Челябинская область продолжит поддерживать садоводов
02.11.2021
В Магнитогорске сохранится бесплатный проезд для садоводов
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022