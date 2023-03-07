Челябинские школьники почтили память «бойцов невидимого фронта»

В Челябинске завершился конкурс сочинений, посвящённый уроженцу Южного Урала, легендарному советскому разведчику Исхаку Абдуловичу Ахмерову.



Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в символичном месте – экспозиции «Без права на славу, во славу державы», которая находится во Дворце пионеров и школьников имени Крупской.



Конкурс проводился под патронажем пресс-бюро Службы внешней разведки России. Среди его организаторов были «Башкирский Курултай» и Фонд содействия сохранению исторического и культурного наследия имени святого благоверного князя Александра Невского.

«Проект, который мы организовали вместе с другими общественными организациями, важен не только для нашего региона, но и для всей страны», - считает зампред исполкома «Башкирский Курултай» Амир Хабибулин.



Конкурсанты познакомились с уникальной экспозицией, посвященной южноуральским сотрудникам внешней разведки, а также тем «бойцам невидимого фронта», кто был задействован в создании на Южном Урале ядерного щита страны.

Участники конкурса сочинений возложили цветы к памятнику Исхаку Ахмерову на Площади разведчиков у здания дворца пионеров на Алом поле.

В церемонии возложения цветов приняла участие сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Обращаясь к школьникам, сенатор отметила: «Вы большие молодцы, что изучаете историю, изучаете свой родной край, что чтите память наших предков, которые сделали нашу страну по-настоящему великой».

«Символично, что здесь в Челябинске, был установлен первый в стране памятник нелегальному разведчику, нашему земляку», - отметила помощник президента Фонда им. Александра Невского Полина Девяткина.

Несколько лет назад школьники Челябинской, а также соседних уральских областей принимали участие в конкурсе сочинений об уроженце Урала, руководившем внешней разведкой в годы Великой Отечественной войны Павле Фитине.

Кстати, недавно по Первому каналу демонстрировался восьмисерийный художественный фильм «Начальник разведки» о Фитине. Одна серия в нем была посвящена Исхаку Ахмерову.