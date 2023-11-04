03.11.2023
Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны
03.11.2023
Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына
03.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства
03.11.2023
Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года
03.11.2023
Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников
03.11.2023
Челябинцы вошли в историю советской фотографии
Челябинские школьники поздравили бойцов с Днем Народного Единства
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
01.11.2023
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
27.10.2023
Глава СКР поставил на контроль проверку жалобы о крупной незаконной свалке в Челябинске
08.10.2023
В Челябинске отметили День рождения Президента России
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023