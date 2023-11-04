Челябинские школьники поздравили бойцов с Днем Народного Единства

Ученики начальных классов МБОУ «Лицей 11» г. Челябинска поздравили бойцов с Днем Народного Единства.



Белоусова Звенислава зачитала свое письмо бойцам и пожелала скорейшей Победы и возвращения к своим семьям.



А Шунайлов Кирилл подготовил поделку для военнослужащих – корабль, и назвал его «Истина за нами!».



Ученики собрали для военных шоколадки, а также передали теплые флисовые кофты на зимний период.

