Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад

Школьники Челябинска вошли в число победителей и призеров заключительных этапов Всероссийских олимпиад по математике и литературе.

Финал олимпиады по математике состоялся в образовательном центре «Сириус» и объединил 480 юных математиков со всей страны. В числе победителей интеллектуального состязания - воспитанники физико-математического лицея №31 Алексей Власов и Николай Харко.

Призерами стали Иван Кокарев, Артем Садыков, Степан Орлов и Семен Гавришкин.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе прошел в Московской области. Финалистам предстояло пройти три тура – аналитический, творческий и устный. По итогам мероприятия в число призеров вошли челябинские школьники Наталья Пушкарева (физико-математический лицей №31), Лада Замотохина (гимназия №10) и Вероника Фазылова (гимназия №1), сообщает пресс-служба мэрии.