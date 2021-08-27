Челябинские школьники в День знаний запустят в небо самолетики в поддержку онкобольных детей

Челябинские школьники в День знаний, первого сентября, запустят в небо бумажные самолетики в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает портал «Открытые НКО», флешмоб «Самолетик» проводится в честь пятилетия акции «Начинаем год с добра» благотворительным движением «Искорка Фонд». Это старейшая на Урале организация, которая помогла более десяти тысячам детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

«Искорка Фонд» приглашает жителей Челябинской области поддержать детей, которые сейчас проходят лечение в онкоцентре областной детской больницы и принять участие в акции «Начинаем год с добра».

«Первого сентября дети пойдут на праздничные линейки с флажками акции, а потом сделают из флажков самолетики добра, сфотографируются с ними и зарегистрируют фото на сайте флэшмоба самолетик74.рф. Среди участников пройдет розыгрыш призов-экскурсий для целого класса. Например, есть приз - экскурсия в училище штурманов ЧВВАКУШ. Сделал бумажный самолет - а тебя пригласили в гости настоящие летчики!» - отмечают организаторы марафона.

ЧВВАКУШ с «Искорка Фондом» подружились давно. В фонде знают историю, когда руководство лётного училища, несмотря на военную дисциплину, поддержали своего служащего, у которого заболел ребенок.

В 2015 году Матвею Можара был всего один год, и их счастливая семья ждала второго малыша. Родители и сегодня помнят тот день, когда узнали диагноз.

«Помню, от услышанного слова «лейкоз» я не могла плакать. Собирала вещи в больницу, бежала с ним на руках и выла от страха», - делится мама Евгения.

Владимир Можара, как человек военный, эмоции держит в себе. Но признается, что тогда были и слезы, и минуты отчаяния.

«В больницу с грудным Матвеем наша мама легла в положении. Незадолго до того мы узнали, что ждем второго ребенка. В обеденный перерыв я каждый день возил им еду в онкоцентр. Спасибо начальству, что отнеслись с пониманием. Когда Матвею нужны были дорогостоящие лекарства, их закупила «Искорка». Нас поддержали очень многие – мы это никогда не забудем», - рассказывает Владимир.

Эта пронзительная история тоже связана с первым сентября. В этом году Матвей идет в первый класс.

К флешмобу уже присоединились семь школ из Челябинской области. Подать заявку на участие в акции можно по телефону: (351) 233-66-51.