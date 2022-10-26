Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»

В Челябинске на территории городского бора сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области совместно с полицейскими, судебными приставами и коллегами из следственного комитета региона высадили более 800 саженцев кедра.

Высадка кедров состоялась в рамках движения «Полки Победы». Его идейным вдохновителем является председатель совета ветеранов территориального управления Росгвардии, ветеран челябинского СОБР Антон Николаев. Цель проекта – увековечивание памяти тех, кто в тяжелых сражениях, защищая Родину, отдал за нее жизнь.

«Совместно с другими силовыми структурами мы поддерживаем инициативы совета ветеранов, ведь они имеют большой социальный и культурологический эффект», - говорит заместитель начальника управления (по материальному и техническому обеспечению) управления Росгвардии по Челябинской области Константин Баландин.

Напомним, что ко Дню Победы при поддержке совета ветеранов территориального управления по всей территории Челябинской области сотрудники вневедомственной охраны, студенты, представители администраций и церкви высадили более тысячи саженцев дуба, поддержав, таким образом, проект «Аллея Славы».