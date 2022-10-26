26.10.2022
Объявлен сбор собачьей шерсти
26.10.2022
Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона
26.10.2022
ММК-Тур приглашает в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику
26.10.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
26.10.2022
Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»
Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»
Деревья увековечат память о погибших защитниках Отечества
25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
31.08.2022
Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала
16.08.2022
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
04.08.2022
Житель Варненского района избил пациента скорой помощи
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022