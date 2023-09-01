Челябинские спасатели подвели итоги лета

Купальный сезон на водоемах Челябинской области официально закрылся. Об этом объявили в региональном управлении МЧС в пятницу, первого сентября, предупредив, что с сегодняшнего дня муниципальные пляжи Челябинска прекращают свою работу.

Матросы-спасатели, дежурившие весь летний сезон на оборудованных челябинских пляжах, теперь могут с облегчением вздохнуть — по информации чрезвычайного ведомства, на официальных местах для купания никто из горожан не утонул за всё время летней кампании 2023 года.

В главном управлении МЧС по Челябинской также уточнили, что официальные пляжи Челябинска за лето посетили 148 тысяч человек. Дежурным матросам-спасателям пришлось оказать первую помощь отдыхающим 500 раз, причем 57 случаев потребовали серьезных действий по спасению жизни людей, из которых 32 были несовершеннолетними.

В этом сезоне в Челябинской области было организовано 195 пляжей. В Челябинске действовало 17 мест для купания, девять из которых имели статус муниципальных. На каждом из главных городских водоёмов — озере Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище — работало по три официальных пляжа, оборудованных навесами от солнца, а также и спасательными постами со всем необходимым инвентарем.

Работающие летом на пляжах матросы-спасатели — это студенты колледжей и ВУЗов, прошедшие специальную подготовку и обучение. Ребята не допустили ни одной трагедии на воде за всё время купального сезона в Челябинске, за что были удостоены благодарности от городской администрации, министерства общественной безопасности области, регионального МЧС.

Эффективность своей работы молодые спасатели продемонстрировали на итоговых командных соревнованиях, прошедших в последний день лета. Навыки, необходимые для спасения жизней на воде и для экстренной помощи отдыхающим на пляжах, пригодились и в спортивном состязании.

Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска назвала лучшего матроса-спасателя летнего купального сезона 2023 года. Это Ксения Угрюмова — начальник спасательного поста пляжа «Шершневский», боец студенческого отряда спасателей «Акваспас». Ксения работает матросом-спасателем уже второй год, и неоднократно спасала терпящих бедствие на воде и оказывала первую помощь на берегу. «Мне помогло мое упорство, стремление, я очень активная. При ЧП я не терялась и работала как надо», — комментирует Ксения Угрюмова.

ФОТО: Российские студенческие отряды

За спасенные жизней и помощь отдыхающим на пляжах матросы-спасатели получили дипломы и медали, а сотрудники регионального МЧС напомнили жителям Челябинской области о соблюдении правил безопасности на воде. С завершением купального сезона продолжается зачастую безрассудная активность рыбаков, а вскоре возникнет повышенный риск от первого осеннего льда на водоемах.