Челябинские власти готовятся к сносу десяти опустевших аварийных жилых домов

В Челябинске власти готовятся к сносу десяти расселенных аварийных многоквартирных домов.

Данные здания расположены по адресам: улица Карпенко, 7а; улица Краснознаменная, 7; улица Водрем-40, 13; улица Нахимова, 12; улица Потемкина, 43; станция Шагол, 3; улица Ульяновская, 51; улица Новороссийская, 72а; улица Новороссийская, 74а; улица Новороссийская, 106.

Снос пяти расселенных аварийных многоквартирных домов уже осуществлен. Так, с начала года в Челябинске снесли следующие дома: №5 по улице Зудова, №23 по улице Краснознаменной, №46 по улице Доватора, №3 по переулку 9-й Лобинский, №104 по улице Новороссийской.

В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий ООО СЗ «ИКАР» проводятся мероприятия по сносу дома №86б по улице Сталеваров, а ООО СЗ «ТрестЮг» до конца текущего года планирует снести расселенный многоквартирный дом №2 по Копейскому шоссе.

Отметим, в текущем году в Челябинске 123 семьи были переселены из 26-ти аварийных многоквартирных домов и четырех непригодных для жизни помещений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, общая площадь расселенного жилья составила около 4,3 тысячи квадратных метров. В общей сложности улучшить свои жилищные условия смогли 240 человек.

Так, в новое жилье переехала 71 семья, во вторичное – две семьи нанимателей муниципального жилищного фонда. Еще 50 семей-собственников предпочли денежную компенсацию за свое имущество - средства за изымаемые жилые помещения в аварийных домах направлены из городского бюджета и средств застройщиков в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий.

Кроме того, в Челябинске проводятся мероприятия по переселению жителей еще 18-ти аварийных многоквартирных домов.

На сегодняшний день полностью завершено расселение восьми аварийных домов: №3 на станции Шагол; № 72а, 74а, 104, 106 по улице Новороссийской; №51 по улице Ульяновской; №2 по Копейскому шоссе; №86б по улице Сталеваров.

Мероприятия по переселению горожан планируется завершить до конца текущего года в рамках региональной адресной программы «Переселение в 2019-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».