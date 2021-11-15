Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома

В Челябинске готовят к сносу четыре расселенных многоквартирных аварийных дома.

Речь идет об МКД на Копейском шоссе, 12; Станционной, 1; Новороссийской, 72; Зудова, 5.

Как сообщила сегодня, 15-го ноября, председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям городской администрации Оксана Шейкина, в общей сложности в текущем году в Челябинске проведены мероприятия по переселению 153-х семей из десяти аварийных многоквартирных домов и одного непригодного для проживания жилого помещения.

«В октябре завершено переселение жильцов из четырех МКД по следующим адресам: 9-й Лобинский переулок, 3; Карпенко, 7-А; Краснознаменная, 7; Водрем, 40. В отношении данных зданий в установленном законом порядке будут организованы мероприятия по сносу», - рассказала Оксана Шейкина.

По ее словам, еще шесть аварийных домов после расселения жильцов уже снесены.