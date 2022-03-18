18.03.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области
18.03.2022
Крымская весна вдохновила челябинскую молодежь на создание граффити
18.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
18.03.2022
Старинный челябинский дом на Российской официально обрел границы охранных зон
18.03.2022
В Челябинске начинается подготовка к созданию новой пешеходной зоны по улице Свободы
18.03.2022
Челябинские власти назвали имя нового руководителя горводоканала
Челябинские власти назвали имя нового руководителя горводоканала
18.08.2021
В Челябинске ищут источник залпового выброса сероводорода в районе очистных ПОВВ
19.07.2021
Челябинские власти следят за сетевиками
12.07.2021
В выходные в воздухе Челябинска выявлено превышение по сероводороду и РМ
06.03.2021
Ленинский район Челябинска остался без воды
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022