Челябинские власти назвали имя нового руководителя горводоканала

Горводоканал Челябинска возглавит Сергей Хабиров. В должность генерального директора МУП «ПОВВ» он вступит с 21-го марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сергей Зинфирович является выпускником Челябинского государственного технического университета по специальности «Инженер-механик». Свою квалификацию он повысил в академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Ранее Сергей Хабиров работал руководителем различных предприятий, в том числе Челябинского завода дорожных машин имени Колющенко «Уралремтракт». Также он занимал должность директора по продажам Челябинского тракторного завода.

В МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров трудится с 2020-го года. В настоящее время он возглавляет производственно-техническую службу МУП «ПОВВ».

Напомним, его предшественником на посту гендиректора горводоканала Челябинска являлся Денис Поташёв, который в феврале текущего года уволился по собственному желанию.

С 14-го февраля полномочия руководителя МУП «ПОВВ» временно исполняет главный инженер предприятия Юрий Коркин.