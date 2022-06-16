Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

Администрация Челябинска сегодня, 16-го июня, опубликовала видео, на котором можно увидеть изменения, произошедшие в нынешнем году в парке Дружбы в Тракторозаводском районе.

При этом в мэрии подчеркивают, что к этому результату знаковое общественное пространство шло два года – преображение стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (жители северо-восточной части города выбрали данную территорию в качестве объекта благоустройства на рейтинговом голосовании).

«Финальной точкой стало масштабное озеленение: более 140 сосен, даурские лиственницы, кустарники и газоны. Так что теперь у жителей Тракторозаводского района будет свой сосновый бор и очень крутое место отдыха!» - отметили в городской администрации.