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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: Администрация Челябинска

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

Администрация Челябинска сегодня, 16-го июня, опубликовала видео, на котором можно увидеть изменения, произошедшие в нынешнем году в парке Дружбы в Тракторозаводском районе.

При этом в мэрии подчеркивают, что к этому результату знаковое общественное пространство шло два года – преображение стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (жители северо-восточной части города выбрали данную территорию в качестве объекта благоустройства на рейтинговом голосовании).

«Финальной точкой стало масштабное озеленение: более 140 сосен, даурские лиственницы, кустарники и газоны. Так что теперь у жителей Тракторозаводского района будет свой сосновый бор и очень крутое место отдыха!» - отметили в городской администрации.

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ВТБ снижает ставки по ипотеке

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Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом

15.06.2022 00:44

Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

14.06.2022 19:06

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня

14.06.2022 18:48

Александр Лазарев и депутаты отметили День России в городах и районах Челябинской области

14.06.2022 18:15

В среду в Челябинской области ожидается жара

14.06.2022 18:00

Участковый пытался попасть в квартиру, из окна которой женщина выбросила своих детей

14.06.2022 17:47

Любовная переписка с заключенным обошлась челябинке в четверть миллиона рублей

14.06.2022 17:03

Жительница Челябинска открыла студию флористики по социальному контракту