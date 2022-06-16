16.06.2022
Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»
16.06.2022
Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы
16.06.2022
Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика
16.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2022
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
16.06.2022
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы
13.05.2022
«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»
15.02.2022
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку малых архитектурных форм рядом с «Юностью»
09.09.2021
Наталья Котова оценила ход благоустройства дворов и общественных пространств Металлургического района
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022