Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города

Молодые мамы Челябинска, родившие малышей в 285-й день рождения города, 13-го сентября, получили поздравления от городских властей.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в этот день на свет появились 28 новых жителей южноуральской столицы: 16 девочек и 12 мальчиков.

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Самый крупный ребенок, мальчик, появился на свет в роддоме городской клинической больницы №6 – настоящий богатырь весом четыре килограмма 110 граммов и ростом 53 сантиметра.

Самой молодой мамой, чей ребенок родился в день города, оказалась 21-летняя челябинка. Однако это уже третий малыш горожанки.

В числе появившихся на свет 13-го сентября младенцев – пять первенцев, еще для 15-ти женщин роды в день Челябинска стали вторыми в жизни, для шести женщин – третьими. Еще две жительницы областного центра 13-го сентября стали мамами в четвертый раз.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, традиция поздравлять мам с пополнением в день города появилась в 2006-м году, когда столица Южного Урала праздновал свое 270-летие. Акция стала ежегодной, и вот уже 15 лет подряд представители администрации города навещают женщин в роддомах.

Исключением стал 2020-й год, когда было принято решение об отмене акции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вследствие распространения Covid-19.

Самое большое количество рожденных на день города было зафиксировано в 2016 году, когда Челябинск отмечал 280-летие: 53 малыша.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Челябинска» каждой маме, родившей ребенка 13-го сентября и зарегистрированной на территории областного центра, выплачивается единовременное социальное пособие за счет средств городского бюджета. Также женщины получают именной поздравительный адрес от главы муниципалитета.