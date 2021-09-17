17.09.2021
Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города
17.09.2021
Подкупа избирателей в Челябинске не было
17.09.2021
«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале
17.09.2021
В Южноуральске пенсионер сбил 86-летнюю бабушку на «зебре»
17.09.2021
Спасатели трех городов искали 75-летнюю бабушку, которая отправилась за клюквой и заблудилась
17.09.2021
В Челябинской области ковид не спешит сдавать занятые позиции
Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021