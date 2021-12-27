Челябинские власти рассказали о новых маршрутах общественного транспорта

В Челябинске с первого января нового года будут введены шесть новых и скорректированы 15 существующих маршрутов общественного транспорта.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, транспортная реформа будет осуществляться поэтапно. Полностью реализовать ее планируется до конца 2024-го года.

С начала 2022-го года в столице Южного Урала появится трамвай №12 «Харлова - Чистопольская», который обеспечит транспортную доступность жителей (в том числе к социальным объектам) внутри Ленинского района.

Также в данном районе запустят новый троллейбусный маршрут - №25: «ЧКПЗ - Политехникум».

Автобусный магистральный маршрут №8 «Мамина - Братьев Кашириных - Академика Королева» обеспечит связь отдаленных от центра районов северо-востока и северо-запада города по улице Братьев Кашириных.

Автобусный магистральный маршрут №9 «Мамина - Комсомольский проспект - улица Петра Столыпина» свяжет между собой отдаленные от центра Челябинска районы северо-востока и северо-запада по Комсомольскому проспекту.

Автобусный маршрут №136К «Западный - ЮУРГУ» запускается для улучшения транспортной доступности территорий Сосновского муниципального района: поселок Западный, микрорайоны «Белый Хутор» и «Вишневая горка».

Автобусный маршрут №158К «Белый хутор - Чичерина» также появится в Челябинске с целью улучшения транспортной доступности вышеназванных территорий Сосновского района.

Узнать о том, как с первого января изменятся существующие маршруты, также можно на сайте администрации Челябинска (это автобусы №2, 18, 23, 28, 31, 33, 43, 48, 51, 71, 80, 212, 483, троллейбус №10, 26).