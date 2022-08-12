Челябинские власти взялись за заброшенные садовые участки

Челябинские власти впервые в истории города начали работу с заброшенными участками на территориях садовых товариществ. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Первым делом собрали свод по тем участкам, от которых люди отказались самостоятельно», - подчеркнула мэр.

Наталья Котова сообщила, что всего таких участков 18, и находятся они на территориях СНТ «Янтарь», «Тракторосад-3», «Авиатор-2», «Полет-2», «Строитель-2» и «Челябинский механический завод».

«В ближайшее время планируем выставить их на аукционы на право аренды по приемлемым ценам. Но на этом не остановимся. Совместно с председателями СНТ города планируем провести полную ревизию заброшенных участков, чтобы реализовать их тем, кто хочет иметь сад в черте города», - заявила Наталья Котова.