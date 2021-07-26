Челябинские волки хотят пахнуть овечкой

Пресс-служба Челябинского зоопарка опубликовала видео, на котором волки с большим удовольствием валяются на перчатках из овечьей шерсти.

На видео видно, как волки внимательно принюхиваются к перчаткам, а затем начинают обтираться об них, умилительно кувыркаясь по земле.

Сотрудники зоопарка рассказывают о нескольких версиях, почему волки хотят пахнуть другим животным.

«Часть учёных считает, что таким образом волки «затирают» свой запах перед охотой. Мол, чтобы добыча не унюхала, как к ней медленной трусцой подбирается огроменная стая хищников», - рассказывают сотрудники зоопарка.

По другой версии специалистов, волкам просто нравится запах перчаток, поэтому они и валяются на них.

«Также есть предположения, что натирание разными ароматными штуками выполняет некую социальную функцию в стае. Особь (в подавляющем большинстве случаев вожак), извалявшаяся в новом резком запахе, приносит его в группу и как бы «делится» им с сородичами, мол, «вот что я нашёл, это хит сезона, ребята, я клянусь». И потом, соответственно, вся стая идёт и валяется в этом же запахе, чтобы не отставать от веяний моды и пахнуть точно так же. Странно? Ну да, немного. Хотя с какой стороны посмотреть», - добавили в пресс-службе зоопарка.

Тем временем видео явно пришлось по душе пользователям соцсетей. За полчаса оно набрало больше одной тысячи просмотров.

«Хит сезона, клянусь!» - комментирует видео Светлана Искакова.

«Вот и растаявший в любви красивый волк!!!» - добавляет Silvana Souza.

Видео: Челябинский зоопарк, ВКонтакте