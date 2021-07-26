26.07.2021
Теннисистка из Челябинска выбыла из борьбы за медали Олимпийских игр
26.07.2021
В 33 дворах Челябинска закончили благоустройство по федеральной программе
26.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 73 тысячи
26.07.2021
В Челябинске мужчина требует деньги с владельцев машин за парковку во дворе дома
26.07.2021
Глава Челябинска решила по-настоящему серьезно взяться за «художников», уродующих город
26.07.2021
Без масок не пускать: Котова потребовала выставить в торговых комплексах охранников
Челябинские волки хотят пахнуть овечкой
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021