Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

В Челябинске в ходе проведения рейдов полицейские зафиксировали рост числа предложений о покупке наркотических средств и психотропных веществ (соответствующими надписями пестрят здания и сооружения).

Как сообщили в региональном полицейском главке, городская администрация поставлена в известность о данной проблеме – правоохранители сообщили о ней в мэрию, чтобы городские власти приняли меры по выявлению и уничтожению надписей силами управляющих компаний.

Одновременно управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области привлекло к устранению надписей представителей общественности.

«В течение нескольких часов добровольцы из ассоциации реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» обследовали здания и сооружения Ленинского района Челябинска, закрашивая обнаруженные надписи аэрозольной краской. В результате удалось выявить и закрасить более 30 противозаконных надписей», - добавили в главке.

Следует отметить, что нанесение таких сообщений рассматривается как пропаганда наркотических средств и психотропных веществ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей.