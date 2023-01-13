Жителя Снежинска шантажируют интимным видео

Житель Снежинска (Челябинская область) стал жертвой шантажистки из-за интимного видео, которое он ей отправил.

Мужчина в сети Интернет в анонимном чате одного из мессенджеров познакомился с девушкой, с которой начал переписку приватного содержания. Новая знакомая направила молодому человеку видео откровенного содержания, в ответ на которое житель Снежинска также направил свою видеозапись сугубо личного характера.

«После этого «виртуальная подруга» прислала электронное сообщение с требованием заплатить пять тысяч рублей. В противном случае злоумышленница угрожала распространить сведения, которые имеются в ее распоряжении всем знакомым, указанным в его телефоне, а также разместить видео в социальных сетях и городских пабликах», - сообщили в региональном полицейском главке.

Опасаясь за свою репутацию, житель Снежинска перевел требуемую сумму на счет, который ему прислали. После этого с неизвестного аккаунта молодому человеку вновь стали поступать угрозы распространения приватной информации с требованием заплатить за «свое спокойствие». Мужчина перевел еще 15 тысяч рублей и десять тысяч за обещание вымогателей удалить видеофайл. Когда звонившие сообщили, что готовы еще за 30 тысяч рублей удалить из папки «Корзина» приватное видео, потерпевший понял, что шантажисты не успокоятся и обратился в полицию.

Общий ущерб от преступных деяний составил 30 тысяч рублей.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.