Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов

В рамках акции «Внимание, переезд!» челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Организаторы мероприятия раздали водителям памятки с правилами дорожного движения в месте пересечения автомобильных и железных дорог, провели профилактические беседы. К акции присоединились сотрудники ГИБДД.

Проблема безопасности на железнодорожных переездах в Челябинском регионе ЮУЖД остается актуальной.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, за 10 месяцев 2022 года в границах области произошло три ДТП (семь происшествий произошло за аналогичный период в 2021 году). Последний случай произошел в августе на регулируемом переезде перегона Учалы-Шартымка, где водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Кроме того, случаи ДТП были зарегистрированы в январе на переезде Жукатау – Ункурда и в мае вне переезда на станции Полетаево-1.

Причиной всех случаев ДТП стало нарушение водителями правил дорожного движения. Для снижения аварийности на переездах сотрудники ЮУЖД регулярно проводят профилактические акции для водителей и призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.