Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов

Пятого апреля в рамках акции «Внимание, переезд!» челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, профилактическое мероприятие прошло на переезде Чурилово. Железнодорожники раздали водителям памятки с правилами дорожного движения, провели профилактические беседы.

Основной причиной ДТП остается нарушение водителями правил дорожного движения. С начала года на полигоне ЮУЖД было зафиксировано 28 нарушений. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Для снижения аварийности на переездах сотрудники ЮУЖД регулярно проводят профилактические акции для водителей и призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.