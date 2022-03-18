Челябинские железнодорожники присоединились к мероприятиям в поддержку действий Российской армии на Донбассе и Украине

Сегодня, 18 марта, в Челябинске состоялись мероприятия в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и в поддержку решениям Президента и Правительства Российской Федерации о проведении миротворческой операции на территории Украины, а также признания независимости ДНР и ЛНР.

Днем на главной сцене ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина прошел праздничный концерт «Крымская весна». Работники Южно-Уральской магистрали приняли участие в праздновании восьмой годовщины принятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ЮУЖД. С исторической датой южноуральцев поздравили творческие коллективы города.

Вечером на площади Революции собрались общественники, активисты, и неравнодушные горожане Челябинска, к ним присоединились волонтеры Южно-Уральской железной дороги. Участники флешмоба выразили поддержку действиям Российской армии и признанию независимости ДНР и ЛНР. Флешмоб проходил под лозунгами «Zа Крым», «Zа Донецк», «Zа Луганск».

Также в поддержку российских военных с 18 по 20 марта на многоэтажных зданиях Южно-Уральской железной дороги в Челябинске в темное время суток появится большая буква Z, построенная из освещенных окон. На здании железнодорожного вокзала Челябинск будет включена подсветка в виде триколора.