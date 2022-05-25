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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
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Экология
25.05.2022

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госдума сегодня, 25-го мая, сразу в трех чтениях приняла закон об отмене возрастного предела для
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
25.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.05.2022

Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

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25.05.2022

Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Москве объявлена «ковидная амнистия»
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Общество
25.05.2022 16:46

Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь

Сегодня, 25 мая, сотрудники первого в Челябинске негосударственного Уральского медицинского колледжа рассказали южноуральским журналистам о том, как оказывать первую медицинскую помощь.

Как говорится, сразу «волка в котел»! Сначала журналистам решили показать, как лечат зубы. Кто –то видел себя со стороны в кресле у стоматолога? Зрелище не для слабонервных. 

«Я вот лечу сейчас кариес, «Пациент» в норме. Нас так учат лечить», - рассказывает студентка Елизавета Вислова.

А потом рассказывали, как помочь окружающим при инфаркте, инсульте, эпилепсии, травмах, кровотечениях, ожогах и обморожениях.

«Нас учили правильно брать кровь из вены по всем правилам. Тут мне самой понадобилась медицинская помощь. Сама у себя «взяла» кровь я. Очень много рассказали о том, как оказывать помощь, когда человеку с сердцем плохо стало. Много вещей я не знала, на что оказывается нужно обращать внимание. В частности, ели у человека губы бледные. Это тоже факт, что ему плохо. Кстати, когда человеку ставят укол ягодицу, ее нужно протирать стерильными салфетками четыре раза. А ведь сплошь и рядом возникают ситуации, когда нужно помочь до приезда бригады скорой медицинской помощи. Это может произойти на дороге, в офисе, на отдыхе, дома. Нужно знать, как правильно вести себя в ситуациях, когда рядом с вами оказался человек, которому требуется первая помощь», -рассказала корреспондент Инна Шемаева.  

Медицинский колледж открыл свои двери для студентов в 2018 году. Он располагает хорошей материально-технической базой, оснащены современным оборудованием.

«Это первый частный колледж подобный. У нас есть лицензия. Больше двух тысяч студентов у нас обучается. Мы готовим хороших специалистов, профессионалов», - сказал директор учебного учреждения Олег Крылов.

 Штат укомплектован высокопрофессиональными специалистами. Обучение продовится по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медицинская оптика», «Фармация», «Стоматология профилактическая».

Автор: Инна Шемаева
СМИ
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Экология
Экология
25.05.2022

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов избран председателе
25.05.2022

Главный контрразведчик Южного Урала возглавил региональное «Динамо»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госдума сегодня, 25-го мая, сразу в трех чтениях приняла закон об отмене возрастного предела для
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
25.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Исламс
25.05.2022

Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Ирана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022 16:33

Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета

23.05.2022 16:25

«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов

23.05.2022 16:20

«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной

23.05.2022 15:52

В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление

23.05.2022 15:35

В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ

23.05.2022 15:34

В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы

23.05.2022 15:31

Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки

23.05.2022 15:26

Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен

23.05.2022 15:11

«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

23.05.2022 15:09

За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

23.05.2022 14:44

Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

23.05.2022 14:42

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

23.05.2022 14:41

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

23.05.2022 13:41

В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

23.05.2022 13:33

В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

23.05.2022 13:31

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

23.05.2022 13:28

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23.05.2022 13:19

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке