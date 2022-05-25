Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь

Сегодня, 25 мая, сотрудники первого в Челябинске негосударственного Уральского медицинского колледжа рассказали южноуральским журналистам о том, как оказывать первую медицинскую помощь.

Как говорится, сразу «волка в котел»! Сначала журналистам решили показать, как лечат зубы. Кто –то видел себя со стороны в кресле у стоматолога? Зрелище не для слабонервных.

«Я вот лечу сейчас кариес, «Пациент» в норме. Нас так учат лечить», - рассказывает студентка Елизавета Вислова.

А потом рассказывали, как помочь окружающим при инфаркте, инсульте, эпилепсии, травмах, кровотечениях, ожогах и обморожениях.

«Нас учили правильно брать кровь из вены по всем правилам. Тут мне самой понадобилась медицинская помощь. Сама у себя «взяла» кровь я. Очень много рассказали о том, как оказывать помощь, когда человеку с сердцем плохо стало. Много вещей я не знала, на что оказывается нужно обращать внимание. В частности, ели у человека губы бледные. Это тоже факт, что ему плохо. Кстати, когда человеку ставят укол ягодицу, ее нужно протирать стерильными салфетками четыре раза. А ведь сплошь и рядом возникают ситуации, когда нужно помочь до приезда бригады скорой медицинской помощи. Это может произойти на дороге, в офисе, на отдыхе, дома. Нужно знать, как правильно вести себя в ситуациях, когда рядом с вами оказался человек, которому требуется первая помощь», -рассказала корреспондент Инна Шемаева.

Медицинский колледж открыл свои двери для студентов в 2018 году. Он располагает хорошей материально-технической базой, оснащены современным оборудованием.

«Это первый частный колледж подобный. У нас есть лицензия. Больше двух тысяч студентов у нас обучается. Мы готовим хороших специалистов, профессионалов», - сказал директор учебного учреждения Олег Крылов.

Штат укомплектован высокопрофессиональными специалистами. Обучение продовится по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медицинская оптика», «Фармация», «Стоматология профилактическая».