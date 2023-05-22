Челябинские журналисты прошли испытание «Зеленым Марафоном» от Сбербанка

В Челябинске, как и в еще 60 городах России состоялся юбилейный, десятый забег, Зеленого марафона. В областном центре на старт вышли порядка трех с половиной тысяч человек, в их числе и сотрудники агентства «Урал-пресс-информ». Компанию им составила очаровательная собака по кличке Пума, которая также стойко преодолела дистанцию в 4,2 километра.

«Зеленый марафон» — спортивный и социальный проект Сбербанка, который в этом году проводился в десятый раз. Он ежегодно собирает порядка 100 тысяч участников по всей стране. Маршруты проходят по набережным, пешеходным улицам и туристическим местам. В Челябинске местом проведения в этом году стала лесопарковая зона в парке имени Гагарина.

В зоне регистрации участников перед входом в парк, в прямом смысле слова, «яблоку негде было упасть». На «Зеленый марафон» челябинцы шли целыми семьями. Дистанции были для всех разные – детская (кстати, все дети при регистрации получали купон на бесплатное мороженое), скандинавский забеги и основной – дистанция четыре километра 200 метров. На нее допускали профессиональные спортсмены, любители, дети старше 14 лет и представители старшего поколения. Отдельный зачет был для представителей СМИ.

Разминался каждый как мог. Для акул пера была приготовлена специальная оздоровительная разминка. Их научили, как можно сделать смузи, крутя педали велосипеда.

Перед стартом напутствие любителям бега дал участник Олимпийских игр, прославленный южноуральский марафонец Леонид Мосеев.

«Я желаю вас всем хорошего бега и прекрасного финиша», - сказал Леонид Моисеев.

В команде СМИ и пиарщиков бежали и сотрудники агентства «Урал-пресс-информ» - выпускающий редактор Алина Быкова и корреспондент Инна Шемаева.

«Дистанция хоть и не очень большая, но без специальной подготовки было уже трудновато. Где- то на третьем километре ноги просто «встали». Но все бежали и подбадривали друг друга. Трасса оказалась сложной в том плане, что стартовали по плитке, потом был асфальт, потом уже лес, а там корни деревьев, шишки под ногами, потом был гравий, а потом опять асфальт. Но все справились. Есть над чем работать. Море позитива просто и отличное настроение получили», - говорит корреспондент агентства Инна Шемаева.

Кстати, в компании СМИ бежала и рыжуха Пума, которая стала любимицей всех. Она поддерживала свою хозяйку Лялю Аксеновских, и вместе с ней потом триумфально вышла на пьедестал на второе место в номинации СМИ.

У это рыжей собачки непростая судьба. Хозяин хотел ее утопить, потому что не знал куда девать щенков. В этот время в одной из деревень Челябинская область и оказалась Ляля, которая забрала щенка себе и вот уже два с половиной года они живут бок о бок. «С собакой мы впервые бежали вместе. Ее мне пришлось держать ее на коротком поводке в толпе бегущих. Для нее это было непривычно. Она по дистанции то отставала, то пыталась куда-то в сторону уйти. Ей сложно было бежать в моем темпе и сложно было среди людей. У нее в породе кто-то из лис был, так что это для нее марафон был определенной степенью социализацией. Она умница и со всем справилась», - говорит директор курорта L-town Алена Аксеновских.

Первое место среди СМИ, по традиции, у Сергея Блиновских.

До финиша добрались все. Ведь у всех участников были разные цели. Кто-то боролся за место на пьедестале почета, а кто-то просто хотел поддержать благотворительную акцию.

Напомним, в этом году соревнования проводись совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник мероприятия сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека, и сделать благотворительное пожертвование на портале СберВместе. Все средства поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения «Зеленого марафона». Все регистрационные взносы участников будут направлены на высадку деревьев.

Для справки:

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка России прошел в 2012 году в 42 городах России — по количеству километров в марафонской дистанции. Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 километра и поучаствовать в озеленении городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. И вот «Зеленый Марафон» Сбербанка шагает по России. А это значит, нужно подтягивать свою спортивную форму и почаще присоединяться к всероссийским спортивным, благотворительным, экологическим и семейным праздникам.