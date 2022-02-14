Челябинские зоозащитники: Как искоренить случаи нападения собак на людей и вести себя с агрессивным животным

Причина нападения собак на людей – безответственные хозяева, которые отпускают своих питомцев на самовыгул, считают челябинские зоозащитники и представители администрации южноуральской столицы.

О том, как наказывать таких владельцев, как сейчас обстоят дела с отловом собак и что точно не нужно делать, спасаясь от стаи четвероногих, рассказали в пятницу, 11 февраля, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».

В этом году по итогам торгов отловом и транспортировкой животных в приют занимается «Ремком», содержанием и лечением собак в приюте – «Наш дом». На эту работу в год выделяют около 14 миллионов рублей. Все происходит так: «Ремком» собирает информацию на основании жалоб челябинцев, с помощью механизмов, не наносящих увечий, отлавливает собак, везет их в приют, где животных осматривают, помещают в карантинное помещение, стерилизуют, вакцинируют, чипируют, ставят бирку. Если за 21 день животному не нашли хозяев, а в прошлом году удалось пристроить чуть меньше половины собак, «Ремком» везет его на прежнее место обитания. И здесь выявляется первый пробел в законодательстве.

«В нашем законодательстве не определен период, чтобы понять – агрессивна собака или нет, можно ее возвращать или нет. Поступают жалобы от горожан, которые хотят знать, безопасно ли животное в их дворе. Я должен доказать, что есть порядок, который мы соблюдаем. Но пока этого нет в документах. Кроме того, собаку нужно возвращать на прежнее место обитания. Например, отловили ее в песочнице на территории детского сада, то ровно туда и должны привезти. Если, согласно здравому смыслу, высадить животное у забора, то приходят контрольно-счетная палата, прокуратура и говорят, что мы отклонились от нормы закона, на руководителя накладываются штрафные санкции. Все ведь фиксируется на видео. Этот момент тоже нужно урегулировать», – рассказал начальник отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования администрации Челябинска Дмитрий Никишин.

Он отметил, что все чаще стали поступать заявки на отлов уже побывавших в приюте собак. Многих в принципе не устраивает факт нахождения бесхозного животного на улице. Хотя, по мнению экспертов, у этих собак все же есть хозяева. Те, которые выпускают их на самовыгул. По статистике, большинство собак отлавливают в частном секторе.

«В КоАП нет наказаний за самовыгул. Еще в конце 2020 года мы прорабатывали закон «Об ответственном обращении с животными», выходили с предложениями к региональным, федеральным законодателям о том, что нужно идентифицировать домашних животных, вводить меры наказания за самовыгул, выгуливание без поводка, бесконтрольное размножение домашних животных и последующий их выброс. Мы потратили на это более полугода, но все по-прежнему лежит на полках. А сейчас по отлову четко видим, что проблемы создают именно животные, у которых есть дом, но гуляют они сами. Так, «Ремком» едет в частный сектор, отлавливает одну собаку, а остальные бегут в дома», – выразила свое мнение руководитель приюта «Наш дом», исполнитель муниципального контракта на содержание отловленных животных Полина Прийменко.

Такого же мнения придерживается председатель ЧООО «Центр временного содержания и реабилитации животных «Шанс» Ольга Шкода: «Дикое животное, рожденное от дикой собаки, не подойдет к человеку. Большая часть укусов – от самовыгульных собак. Также нужно разделить деньги на строительство муниципальных приютов между частными приютами и дать им возможность проводить вакцинацию, чипирование и в дальнейшем пристраивать».

По словам члена АНО «Реабилитационный центр зоотерапии «Лапа надежды» Веры Каган, чаще всего стая, защищая территорию, нападает на человека с его питомцем. К диким собакам не нужно приближаться, кричать на них или махать руками. Если животные обратили на человека внимание, лучше всего уходить спиной, но не бежать. Можно схватить палку, но не замахиваться, а показать, что она есть. Однако то, что можно посоветовать взрослому, не объяснишь ребенку или пожилому. Им сложно вовремя оценить обстановку. Родитель должен знать, где ходит их ребенок и где стая может находиться. Часто собаки находятся в бесконтрольных зонах.

Если собака все же укусила, необходимо остановить кровотечение и сразу же обратиться в травмпункт. Там рану промоют мыльным раствором, обработают. Часто люди боятся обращаться в больницу, думая, что им придется поставить 20 уколов в живот от бешенства (однако это уже вчерашний день – болезненные уколы в живот сейчас не ставят). Отметим, помимо бешенства, могут быть и другие болезни. По словам ассистента кафедры травматологии и ортопедии ЮУГМУ, врача травматолога-ортопеда Артура Шамселова, пострадавшему от укуса животного проводится шестикратная вакцинация, которая растягивается на несколько месяцев.

«В прошлом году разные животные укусили людей 568 раз. Из них 551 укус был спровоцирован. Чаще всего страдали верхние конечности, то есть люди тянули руки к животным», – добавил Артур Шамселов.

Точки антирабической вакцинации в Челябинске есть в горбольницах №1, №5, №6, №8, №9, студенческой больнице на Ленина, больнице скорой помощи и в «ЭфЭмСи».

Заявки ООО «РемКом» принимает в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по телефону: +7 902 615-86-20. Информацию о местонахождении безнадзорного животного также можно направить в управление экологии Челябинска по телефонам: 729-33-66, 729-34-07. Если поступает жалоба на неагрессивное поведение животных, заявку отрабатывает в течение трех дней, если на агрессивное, то выезжают в течение суток.