27.06.2023
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
27.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
27.06.2023
Международное ралли «Шелковый путь»
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
05.06.2023
Челябинских перевозчиков штрафуют за высокий градус в салонах и неисправные валидаторы
14.02.2023
И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда
29.11.2022
Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет
24.08.2022
Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023