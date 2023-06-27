Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам

Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в день празднования большого мусульманского праздника Курбан-байрама, который в этом году отмечают 28 июня.

Ежегодно жители южноуральской столицы, пользующиеся общественным транспортом, испытывают неудобства в Курбан-байрам, так как ходит он в этот день плохо.

Чтобы в день празднования Курбан-байрама минимизировать срывы рейсов, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» обсудили с перевозчиками вопросы соблюдения установленного расписания, направили официальные письма, запланировали проверки маршрутов.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», несмотря на принятые меры, жителям южноуральской столицы все же рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку, использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в полночь 28 июня и до восьми утра этого дня в связи с празднованием Курбан-байрама будет закрыта улица Елькина – на участке от улицы Труда до Соборной мечети.