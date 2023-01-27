Челябинских водителей будут массово тормозить сотрудники ГИБДД

На дорогах Челябинска сегодня вечером, 27 января, ГИБДД города проведет сплошные проверки автомобилистов. На дороги дополнительно выведут 11 экипажей ДПС.

В период с семи до девяти часов вечера наряды ДПС будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения.

Основное внимание автоинспекторов будет направлено на водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, отмечают в ГИБДД Челябинска.

Помимо этого, целью массовых рейдов является предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений.

Госавтоинспекция напоминает, что подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, не занимают много времени у водителей и проводятся на постоянной основе.

Нетрезвых водителей ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет и 30-тысячный штраф. То же самое наказание последует для автомобилистов за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Если водитель будет пойман на пьяном вождении повторно, ему может грозить уголовная ответственность – лишение свободы сроком до двух лет.