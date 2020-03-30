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Челябинским садоводам подарят новые машруты и старые остановки

Общество
Сегодня, 14:42
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти в новом сезоне предусмотрели 12 садовых маршрутов. Как заявил начальник городского управления транспорта Максим Кичеев, это больше, чем в прошлом году.

По 11-ти контрактам электронные аукционы уже состоялись. Один  признан несостоявшимся - на него не поступило ни одной заявки.

"Планируем переиграть его в ближайшее время", - сообщил Максим Кичеев.

Он рассказал, что доставлять челябинцев на садовые участки в этом сезоне будут 18 автобусов большого класса и 12 - малого. На всех маршрутах предусмотрен проезд льготных категорий граждан.

По просьбам садоводов в ряд маршрутов 2020-го года были внесены изменения. Так, изменится схема движения 65-го автобуса. В этом садовом сезоне он будет следовать от "Трубопрокатчика-4" до железнодорожного вокзала, с остановками на больших пересадочных пунктах.

Также изменен 16-й маршрут, который раньше возил челябинских садоводов от сада "Вишневый" до автопарка. Сейчас данный маршрут продлили до СНТ "Надежда", что позволит членам этого садового товарищества без пересадок возвращаться домой на северо-запад.

"Кроме того, акцент на перевозке садоводов сделан и на регулярных маршрутах. Внесены изменения в 14-й маршрут (железнодорожный вокзал - поселок "Новосинеглазово") - по просьбе челябинцев был изменен класс подвижного состава, а также подкорректировано расписание", - рассказал Максим Кичеев.

Коснулись изменения и 33-го маршрута, после которых стала возможной доставка до места назначения садоводов в районе поселка Фатеевка.

Будут задействованы в перевозках садоводов и нерегулируемые маршруты: 19-й и 92-й, что поможет любителям работать на земле добираться до их садовых участков на территории "Трубопрокатчика-3" и "Трубопокатчика-4".

Выслушав доклад Максима Кичеева, глава Челябинска Наталья Котова напомнила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову об обещании городских властей, данном садоводам на осеннем совещании в 2019-м году.

"Несколько садовых товариществах тогда говорили, что у них нет остановочных комплексов. Мы им обещали, что когда поставим в городе новые остановки, старые комплексы (которые находятся в приличном состоянии) перенесем в сады", - сказала Наталья Котова, поручив Максиму Куляшову заняться данным вопросом.

Автор: 
Евгения Александрова
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