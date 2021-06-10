10.06.2021
Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее
10.06.2021
В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
10.06.2021
Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
10.06.2021
Самые маленькие воспитанники челябинского садика стали счастливыми обладателями зеленых беретов
10.06.2021
Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов
10.06.2021
В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону
Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов
02.06.2021
В Челябинской области хотят откорректировать маршруты «Ласточек»
01.06.2021
В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего мальчика
26.05.2021
Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
25.05.2021
Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021