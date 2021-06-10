Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов

В Международный день безопасности, который отмечается десятого июня, на переездах железнодорожники Южно-Уральской магистрали совместно с сотрудниками ГИБДД Челябинской области провели профилактическое мероприятие для водителей.

Как сообщили агентству в пресс-службе ЮУЖД, на железнодорожном переезде 2109 км (поселок Чурилово, Тракторозаводский район) организаторы мероприятия напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и раздали памятки с правилами пересечения железнодорожных путей.

Проблема безопасности на железнодорожных переездах на Южно-Уральской магистрали остается актуальной. На территории Челябинской области с начала 2021 года зафиксировано три ДТП на переездах и одно – вне переездов. Во всех случаях причиной ДТП стало нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Последний случай в Челябинской области произошел 18 марта на четвертом километре перегона Полетаево-2 – Клубника. Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный путь вне установленного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Еще три случая ДТП произошли на перегонах Жукатау – Ункурда, Ессаульская – Ишалино, Тракторстрой – Чурилово.

Кроме того, с начала 2021 года дежурные по переездам зафиксировали 54 нарушения водителями правил дорожного движения на ЮУЖД.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.