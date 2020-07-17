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Челябинский цинковый завод открыл новый музей

Общество
Сегодня, 11:09

На Челябинском цинковом заводе к 85-летию предприятия и накануне Дня металлурга открыли новый музей. Он стал не только центром истории ЧЦЗ, но и стильной арт-площадкой с возможностью проводить выставки и встречи. 

Музей располагается в здании железнодорожного депо 1932 года постройки. Это самое старое здание на территории предприятия. К юбилею ЧЦЗ помещение отреставрировали. Дизайнерам удалось гармонично соединить очарование старины и лаконичный стиль лофт. Перед музеем расположился уютный мини-парк с цветниками и скамейками. 

История музея началась в 1973 году, когда на предприятии был открыт зал Трудовой Славы. Здесь выставлялись знамена, копии орденов, грамот, образцы продукции и другие экспонаты. Зал размещался в комнате на главной проходной и находился в открытом доступе для всех желающих.  

В начале 1990-х было принято решение о создании музея ЧЦЗ. Работа, к сожалению, на время приостановилась и возобновилась только в 2010 году благодаря поддержке УГМК. 19 июня 2010 года музей истории и достижений ЧЦЗ был торжественно открыт. Экспозиция разместилась в одном из корпусов заводоуправления. Здесь проводились экскурсии для поступающих на работу на ЧЦЗ, а также для гостей и ветеранов предприятия.  

В новом просторном здании сохранена логика и последовательность разделов экспозиции: от строительства завода до современности. Фотографии рассказывают, как развивался Челябинский цинковый завод. Подлинные раритеты – архивные документы, инструменты 30-х годов, директорский стол. Огромное количество архивных материалов посвящено первым годам работы завода и военному времени. В новом помещении предусмотрено много места для экспонатов, которые до сих пор хранились  в запасниках, но уже готовы занять свое почетное место.  

«Сегодняшнее событие – это очередное подтверждение того, что мы идем в нужном направлении. Очень важно знать и чтить свое прошлое. Для молодёжи это возможность прикоснуться к истокам. Напоминая, как это было, заводской музей словно даёт напутствие – что делать дальше», - отметил директор ЧЦЗ Павел Избрехт.  

 

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Челябинский цинковый завод
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