Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду

Кадровый донор Челябинской областной станции переливания крови, почетный донор России Ринат Ибрагимов сегодня, 23-го сентября, в торжественной обстановке получил медаль «За содействие донорскому движению».
Медаль является ведомственным знаком отличия федерального медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
Ринат Ибрагимов стал первым донором стволовых клеток из 28-ми южноуральцев, прошедших данную донацию в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА. Молодой человек стал неродственным донором для 20-летнего пациента Кировского института.
Фото минздрава Челябинской области