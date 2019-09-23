Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду
Общество
Сегодня, 15:30

Кадровый донор Челябинской областной станции переливания крови, почетный донор России Ринат Ибрагимов сегодня, 23-го сентября, в торжественной обстановке получил медаль «За содействие донорскому движению».

Медаль является ведомственным знаком отличия федерального медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Ринат Ибрагимов стал первым донором стволовых клеток из 28-ми южноуральцев, прошедших данную донацию в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА.  Молодой человек стал неродственным донором для 20-летнего пациента Кировского института.

Фото минздрава Челябинской области

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