Челябинский «Каменный пояс» в пятый раз покорил «Берега»

Челябинский фотоклуб «Каменный пояс» в пятый раз покорил «Берега-2023» - единственный клубный конкурс в России, итоговая выставка которого состоялась в Рязани в один день с круглым столом «Перспективы развития российского фотоклубного сообщества» и мастер-классом по технике «Световая кисть».

На торжественном награждении лучших участников конкурса, состоявшемся на следующий день после выставки, 14 мая, «Каменный пояс» Челябинска был назван победителем – «золото» всероссийских «Берегов» фотоклуб взял пятый раз подряд.

Как отмечают в Государственном историческом музее Южного Урала», «Каменный пояс» заработал 81 балл – намного больше, чем серебряные и бронзовые призеры клубного конкурса.

А еще челябинцы собрали целый букет индивидуальных наград, которые забрал представлявшая «Каменный пояс» на церемонии награждения Елена Петрунина.

Победитель конкурса «Берега-2023» в индивидуальном зачете - Рашид Усманов (секция «Один день России», золотая медаль «Берега»).

Самым результативным автором конкурса стал Олег Астахов из «Каменного пояса» (16 баллов). Он получил звание «Лучший автор конкурса «Берега-2022» и золотую медаль «Берега».

Второе место в рейтинге у Константина Шумского - десять баллов и золотая медаль.

На третьем месте Елена Мацына (девять баллов).

Фотографический альянс «Рутаника» (партнер проекта «Берега») наградил членов «Каменного пояса» своими медалями.

Серебряную медаль «Рутаника» получил Александр Тепляков - за серию снимков в цветочном магазине.

Серебряную медаль «Рутаника» - за снимок «Учитель» - получил Сергей Коляскин.

Золотую медаль «Рутаника» за снимок «Каменная река» - Валерия Пирушкина, серебряную - Олег Астахов, за фото «Отец и сын».

Отдельные поздравления - основателю и руководителю фотоклуба «Каменный пояс», директору Исторического музея Владимиру Богдановскому, которому было присвоено звание «Заслуженный деятель фотоклубного движения России».