Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры

Клуб «Челябметаллургстроя», расположенный в Металлургическом районе южноуральской столицы, может быть включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации: на это получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, известного как клуб «ЧМС».

Экспертизу здания, которое находится по адресу: Челябинск, Шоссе Металлургов, 70-Б, проводил старший эксперт ООО НПЦ «Сибирская Скифия», историк Михаил Сафаров – в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в государственный реестр.

На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в результате проведенных исследований, анализа документов и материалов, обследования здания и фотографий ВОКН «Клуб «Челябметаллургстроя» эксперт выдал положительно заключение.

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Как отмечают в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, куда поступил акт экспертизы, клуб ЧМС представляет историческую, градостроительную и архитектурную ценность. Здание напрямую связано с историей Челябинска в период его промышленного становления и развития Металлургического района.

«В 1930-е годы Урал начинает развиваться как крупный промышленный центр: были построены тракторный, абразивный, ферросплавный, станкостроительный и цинковый заводы. В 1943-м году был запущен Челябинский металлургический завод. Одновременно со строительством завода велось и ускоренное строительство соцгорода ЧМЗ. Вдоль шоссе Металлургов в районе его пересечения с улицей Сталеваров строили одно- и двухэтажные деревянные и кирпичные жилые дома», - отмечается в акте экспертизы.

Вместе со строительством соцгорода продолжилось и строительство клуба «Челябметаллургстроя», или клуба «ЧМС» (архитекторы - Я. Скуратовский, А. Гуревич). Клуб был открыт в 1945-м году. Центральный клуб до середины 1950-х годов являлся основным культурным центром Металлургического района, где не только работали различные кружки, но и демонстрировались кинофильмы. Долгое время в клубе действовал народный театр.

В начале 2000-х «Дворец строителей» переоборудовали в кинотеатр, в 2008-м кинотеатр закрыли. В настоящее время в здании клуба располагаются различные организации, в частности, функционируют ресторан, приемная депутата, косметическая фирма, танцевальная студия, школа боевых искусств, частное охранное предприятие и транспортная компания

Интересно, что некоторое время в клубе можно было сыграть в азартные игры (в 90-е годы прошлого века на здании красовалась вывеска «Казино») – до того момента, пока деятельность игорных заведений не ограничили в России законодательно. Располагался ранее в здании и офис нотариуса.

Как заявляет эксперт, здания подобной архитектуры имеют достаточно низкое распространение в регионе.