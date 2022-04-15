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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 16 апреля, Церковь вспоминает чудо совершенное Иисусом - воскрешение праве
15.04.2022

В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28 апреля на сцене Челябинского театра оперы и балеты пройдёт благотворительный Гала-концерт
15.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры
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15.04.2022

Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

Беспилотный трамвай начнут собирать в Челябинской области в конце года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры

Клуб «Челябметаллургстроя», расположенный в Металлургическом районе южноуральской столицы, может быть включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации: на это получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, известного как клуб «ЧМС».

Экспертизу здания, которое находится по адресу: Челябинск, Шоссе Металлургов, 70-Б, проводил старший эксперт ООО НПЦ «Сибирская Скифия», историк Михаил Сафаров – в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в государственный реестр.

На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в результате проведенных исследований, анализа документов и материалов, обследования здания и фотографий ВОКН «Клуб «Челябметаллургстроя» эксперт выдал положительно заключение.

Как отмечают в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, куда поступил акт экспертизы, клуб ЧМС представляет историческую, градостроительную и архитектурную ценность. Здание напрямую связано с историей Челябинска в период его промышленного становления и развития Металлургического района.

«В 1930-е годы Урал начинает развиваться как крупный промышленный центр: были построены тракторный, абразивный, ферросплавный, станкостроительный и цинковый заводы. В 1943-м году был запущен Челябинский металлургический завод. Одновременно со строительством завода велось и ускоренное строительство соцгорода ЧМЗ. Вдоль шоссе Металлургов в районе его пересечения с улицей Сталеваров строили одно- и двухэтажные деревянные и кирпичные жилые дома», - отмечается в акте экспертизы.

Вместе со строительством соцгорода продолжилось и строительство клуба «Челябметаллургстроя», или клуба «ЧМС» (архитекторы - Я. Скуратовский, А. Гуревич). Клуб был открыт в 1945-м году. Центральный клуб до середины 1950-х годов являлся основным культурным центром Металлургического района, где не только работали различные кружки, но и демонстрировались кинофильмы. Долгое время в клубе действовал народный театр.

В начале 2000-х «Дворец строителей» переоборудовали в кинотеатр, в 2008-м кинотеатр закрыли. В настоящее время в здании клуба располагаются различные организации, в частности, функционируют ресторан, приемная депутата, косметическая фирма, танцевальная студия, школа боевых искусств, частное охранное предприятие и транспортная компания

Интересно, что некоторое время в клубе можно было сыграть в азартные игры (в 90-е годы прошлого века на здании красовалась вывеска «Казино») – до того момента, пока деятельность игорных заведений не ограничили в России законодательно. Располагался ранее в здании и офис нотариуса.

Как заявляет эксперт, здания подобной архитектуры имеют достаточно низкое распространение в регионе.

Автор: Евгения Александрова
госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области
Новости по тегу: госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области
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В Челябинской области из оборота изъято 460 кг некачественных хлебобулочных изделий

14.04.2022 10:31

На майские праздники из Челябинска в Москву и обратно отправятся дополнительные поезда

14.04.2022 10:30

ИТ-компании смогут оформить отсрочку от армии своим сотрудникам на «Госуслугах»

14.04.2022 10:29

Непрезентабельный Ленин, окурки и неубранный мусор: площадь Революции огорчает внешним видом

14.04.2022 10:28

«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека

14.04.2022 10:25

Некоторые российские учёные помогают Западу создавать страшилки о нашей стране

13.04.2022 21:24

Износ разметки и трещины: в Челябинске обследовали объекты БКАД

13.04.2022 21:01

В Челябинске запускают два новых автобусных маршрута

13.04.2022 20:37

Губернатору и силовикам Челябинской области представили нового начальника ГУФСИН региона

13.04.2022 18:26

В четверг в Челябинской области по-летнему тепло, местами гроза и дождь

13.04.2022 18:16

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля

13.04.2022 17:48

В Челябинске «вырастет» сенсорный сад и появится тактильная тропа

13.04.2022 17:34

Виновные в появлении «кладбища» животных рядом с поселком Смолино по-прежнему не установлены

13.04.2022 17:05

Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на ужасные дороги во дворе на проспекте Победы

13.04.2022 17:00

В Вербное воскресенье в Челябинске освятят крест для купола строящегося кафедрального собора

13.04.2022 16:50

В Челябинской области ожидаются первые грозы и похолодание

13.04.2022 16:48

Сенаторы одобрили штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

13.04.2022 16:42

Южноуральские полицейские продолжают оказывать помощь беженцам с ЛНР, ДНР и Украины

13.04.2022 16:36

Спасибо администрации Челябинска: на Наркома Малышева оперативно начат ремонт провалившегося тротуара

13.04.2022 16:27

В Копейске будут судить реализатора паленой водки

13.04.2022 16:08

СМИ сообщили об обысках в офисе «Аэрофлота»

13.04.2022 15:57

Южноуральцев приглашают на полумарафон «Шелковый путь»

13.04.2022 15:56

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

13.04.2022 15:53

Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту

13.04.2022 15:49

Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, отправили в СИЗО