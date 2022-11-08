Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»

Челябинский медицинский университет приобрел «читающую машину» для студентов с проблемами зрения. Оно позволяет получить образование даже незрячим и слабовидящим людям. А в 2023 году вуз планирует приобрести оборудование для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в университете и колледже ЮУГМУ учатся 44 человека с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в пресс-службе университета, действуют шесть адаптированных программ для специалитета и 47 – для ординатуры.