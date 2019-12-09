Челябинский парк Гагарина остается без аттракционов
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 13:44
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске парк имени Гагарина остается без аттракционов. Качели-карусели в одном из самых любимых мест отдыха горожан в настоящее время демонтируют, а челябинцы тем временем волнуются: где же теперь они будут получать заряд адреналина?

Глава города Наталья Котова сегодня, девятого декабря, пояснила, что решение разобрать аттракционы приняли их владельцы-предприниматели.

«Аттракционы были не наши, их устанавливали по контрактам частные лица, которые пришли к выводу, что конструкции нужно демонтировать. Мы не возражали, потому что на одном аттракционе - колесе обозрения -  в прошлом году был тяжелый случай», - отметила градоначальница.

Наталья Котова успокоила население: без аттракционов Челябинск не останется. К следующему лету - к этому времени городские власти постараются решить проблему - в парке имени Гагарина должны появиться другие аттракционы.

«Мы разработали концепцию развития паркового пространства в нашем городе. Она сейчас проходит согласование в областном правительстве. Как только будет готова, мы начнем реконструировать наши парки, в том числе Гагарина. Не все сразу, конечно, - разобьем на этапы. Это будут разные направления. Где-то потребуются бюджетные вливания, где-то заключим инвестиционные договоры, где-то - подпишем концессионные соглашения. Парки Челябинска сегодня нуждаются в реконструкции - особенно те, которые были давно построены и продолжительное время не ремонтировались», - отметила Наталья Котова.

Что касается конкретно аттракционов для парка Гагарина, градоначальница пояснила, что сначала нужно определиться с направлением.

«Если это будут бюджетные деньги, значит нам предстоит решить, из какого источника выделять денежные средства на их приобретение. Если заключим концессионное соглашение, значит придет инвестор, который закупит аттракционы. Постараемся успеть с заменой демонтированных конструкций к лету», - пообещала Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в июле прошлого года в парке Гагарина «Дикий поезд» смертельно покалечил рабочего. Мужчина, ремонтировавший аттракцион, не обесточил оборудование (52-летний рабочий нарушил технику безопасности и упал с высоты, ему оторвало ногу, он получил множественные переломы и скончался в больнице).

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Парк имени Гагарина
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