Челябинский парк Гагарина сообщает об открытии колеса обозрения

В Челябинске в субботу, 23-го июля, откроется популярный аттракцион «Колесо обозрения» в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, а в следующие выходные парк проведет розыгрыш подарков среди тех, кто уже успеет прокатиться на колесе к этому времени.

Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести билет на колесо обозрения, прокатиться, сохранить билет и прийти на розыгрыш 31 июля в 15 часов к сцене летнего театра.

Как отмечают в ЦПКиО имени Гагарина, высота аттракциона – 28 метров, в нем двадцать кабинок и 80 посадочных мест.

Продолжительность сеанса – пять минут (один круг).